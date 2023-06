Szoboszlai Dominik a Liverpool játékosa

Megosztás itt:

Ahogyan a Magyar Nemzet is megírta, Liverpoolban a futball most Szoboszlai Dominikról szól. A The Telegraph, a The Athletic és az átigazolási hírekre szakosodott Fabrizio Romano sorra erősítették meg, hogy a Liverpool legfőbb célpontja az RB Leipzig középpályása, Szoboszlai Dominik, akinek hetvenmillió eurós kivásárlási ára már csak péntek éjfélig él, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott csapatkapitányának a sorsáról muszáj addig dönteni.



A döntés meg is született, este hét óra előtt, még ha nem is hivatalosan, de felszállt a fehér füst: Fabrizio Romano világgá kürtölte, hogy a felek mindenben megegyeztek, és Szoboszlaiért 70 millió eurót (26 milliárd forint) fizet a Liverpool. A magyar futballistát eredetileg 2026-ig köti szerződés a lipcseiekhez, a Liverpool ebből vásárolja ki, a 70 millió euróval pedig Szoboszlai minden idők legdrágább magyar labdarúgója lehet. A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes, 19-szeres angol bajnok Liverpoolnak az argentinokkal világbajnok Alexis Mac Allister után Szoboszlai a második nyári szerzeménye. A két klub ezt várhatóan szombaton jelenti be, miután Szoboszlai Dominik megérkezik Liverpoolba, és megfelel az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálatokon.