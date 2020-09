Szoboszlai bomba és győzelem Törökország ellen

301 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 6923-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt egy idős beteg, a halottak száma így 620-ra emelkedett, 3930-an már meggyógyultak. A magyar emberek, családok és a gazdaság biztonságához elengedhetetlen a koronavírus-járvány miatt a határokon életbe léptetett korlátozó intézkedések rendszere - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Jó példát mutattunk a járvány elleni védekezéshez és a gazdasági intézkedésekhez az Európai Uniónak – mondta Hidvégi Balázs Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint jó intézkedés volt, hogy a kormány az első hullám után a belföldi turizmust ösztönözte, és az is, hogy szigorú járványügyi intézkedéseket korán bevezette. Képtelen volt jogosítványt szerezni a főpolgármester - írja a Ripost. A bulvárlap felkutatta azokat az oktatókat, akiknél Karácsony tanult, szerintük a főpolgármester folyton bizonytalankodott, nem tudott egyértelmű döntéseket hozni. Elvtársi kifizetőhely Zugló Gúr Nándornak - írja a Magyar Nemzet. A lap felidézi: az MSZP-s politikus cége zsíros megbízást kapott a szintén szocialista vezetésű 14. kerülettől. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége is elítéli a Jobbikos Bíró László antiszemita kijelentéseit. Heisler András, a Mazsihisz elnöke szerint egy normális demokráciában egyik kisebbséggel szemben sem lehet rasszista nézeteket vallani. Új vezetést kell a Színház- és Filmművészeti Egyetem élére választani és új munkatársak is kellenek - mondta Vidnyánszky Attila, az intézményt szeptember 1-től fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke. Az új kuratórium felállása után is folytatná a munkát a Színház- és Filmművészeti Egyetemen oktató tanárok többsége - állítja az Origo saját információira hivatkozva. A kormány idén 3 milliárd forintos keretösszeggel támogatta a diákok szünidei munkavállalását. Mintegy 30 ezer fiatalt segített munkatapasztalathoz a nyári diákmunka program - mondta Bodó Sándor államtitkár. Erősítik az identitástudatot, a közösségépítést, továbbá a sporttevékenységen keresztül megvalósuló nevelés jelentőségét az országban épülő honvédelmi sportközpontok - közölte Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. A kormány idén megduplázza az alapkutatások támogatását - mondta a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke. Október 12-én nyílik meg civil szervezetek számára a Nemzeti Együttműködési Alap összetett pályázatainak kerete,majd novemberben az egyszerűsített pályázatoké - közölte a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. Mintegy 11 milliárd forintból létesít üzemet a Dongwha Electrolyte Hungary Kft., amellyel első lépésben 90 új munkahelyet teremt - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. KSH: Júliusban a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 0,4 százalékkal haladta meg a kiskereskedelmi üzletek forgalma az egy évvel korábbit. A tudatos fogyasztói döntések, a hazai termékek vásárlása azon túl, hogy a gazdaságot erősítik és védik, sok ezer család megélhetését is biztosítják - mondta Nagy István agrárminiszter. Vissza kell állítani a katonai hivatás presztízsét, szükség van korszerű, ütőképes, erős Magyar Honvédségre, tekintettel a világban zajló folyamatokra - hangsúlyozta Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A nemzeti érdekek meghatározásából áll össze az Európai Unió hatékony működése, ezért kiemelten fontos a magyar érdekek képviselete - hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Erkölcsi, keresztény kötelesség személyesen, helyben segítséget nyújtani az üldözött keresztényeknek - mondta Azbej Tristan államtitkár. A Vatikán tudja, hogy számíthat Magyarországra a bajba jutott keresztények közösségek segítésében - hangsúlyozta Szijjártó Péter, miután Vatikánvárosban megbeszélést folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, szentszéki külügyminiszterrel. Az európai uniós gazdasági helyreállítási alap forrásainak megvonásával szankcionálná a migránsok szétosztását elutasító tagállamokat Luciana Lamorgese olasz belügyminiszter. Már 26,1 millió ember megfertőződött világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 864 ezer, a gyógyultaké pedig 17,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában újabb 1365 embernél mutatták ki az utóbbi 24 órában a koronavírus-fertőzést, ezzel Románia megelőzte Kínát a járvány kezdete óta beazonosított fertőzöttek száma tekintetében. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, egy nap alatt 2400 fölötti új beteget regisztráltak, az elhunytak száma 54 újabb halálos áldozattal 2710-re emelkedett. Bosznia-Hercegovina megnyitja a határait a külföldiek előtt, de az országba érkezőknek 48 óránál nem régebbi, negatív koronavírustesztet kell felmutatniuk határátlépéskor - közölte az ország miniszterelnöke. Megugrott a napi új koronavírus-fertőzöttek száma Csehországban, egy nap alatt 650 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami mintegy 150-nel több az eddigi legmagasabb, előző napi esetszámnál. Napokon belül megszűnhet a szabad utazás Lettország, Litvánia és Észtország között a koronavírus-járvány erősödése miatt - közölte Lettország miniszterelnöke, Krisjanis Karins. Napi rekordot döntött, 2926-tal nőtt a koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma Izraelben. Szövetségi pénzügyi segély jár a terrortettek áldozatainak Németországban gazdasági káraikért is - jelentette be Christine Lambrecht német igazságügyi miniszter. Ötvenegy Németországban és Franciaországban élő iraki, többségükben kurdok tértek haza önként Erbílbe, az iraki Kurdisztáni Autonóm Régió székvárosába. Afganisztánban befejeződött a fogolycsere a kormány és a tálib felkelők között. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter újabb korlátozásokat jelentett be kínai diplomaták ellen, William Barr, az igazságügyi tárca vezetője pedig arról nyilatkozott, hogy Peking agresszívabb az amerikai választási folyamat befolyásolásában, mint Moszkva. Leváltotta a fehérorosz Állambiztonsági Bizottság és a nemzetbiztonsági tanács vezetőjét Aljakszandr Lukasenko belorusz elnök. Moszkva elutasította azt a vádat, hogy az orosz állam áll Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus német szakemberek által megállapított megmérgezése mögött, a fehérorosz vezetés pedig Varsót és Berlint vádolta meg hamisítással. Kigyulladt egy tartályhajó Srí Lanka délkeleti partjánál 270 ezer tonna kőolajjal a fedélzetén, az olaj elkezdett szivárogni. Felmentette a bazini székhelyű különleges bíróság a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kucner nagyvállalkozót és a gyilkosság megrendelésében közvetítéssel vádolt Alena Zsuzsovát. Öt kisgyermekének meggyilkolásával gyanúsítanak egy anyát a németországi Solingenben. Huszonkilenc mázsa kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet egy motorcsónakban az ország karibi partjainál - őrizetbe vettek három gyanúsítottat. Csaknem negyven kilogramm szárított kannabiszt és 82 élő tövet találtak egy dobozi férfi ingatlanán - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Összeütközött három teherautó az M5-ös autópálya Szeged felé vezető oldalán Inárcsnál, egy ember életét vesztette. Több mint ötmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség egy webáruház beszállítói ellen, akik fiktív cégek beiktatásával csalták el az adót. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Miskolci Törvényszék azt az ózdi férfi, aki két nevelt gyermekét megölte, élettársát, a gyerekek édesanyját pedig súlyosan megsebesítette. A járványhelyzettel összefüggésben újabb fővárosi és vidéki egészségügyi intézmények rendeltek el látogatási tilalmat. Bondár Anna és Tereza Mihalikova szlovák játékostársa bejutott a negyeddöntőbe a prágai női salakpályás tenisztorna párosversenyében. Szeptember 12-én indul a jégkorong Erste Liga 2020/21-es idénye - döntött rendkívüli ülésén a liga. Az OSC férfi vízilabdacsapatánál tíz személy koronavírus-tesztje pozitív eredményt hozott.