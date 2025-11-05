Szoboszlai, a csapatember

Megosztás itt:

A magyar válogatott csapatkapitánya a 61. percben szabadrúgásból tökéletesen ívelte Alexis Mac Allister fejére a labdát, az argentin középpályás pedig megszerezte a három pontot érő gólt.

"Örülök, ahogy hétről hétre teljesítek, de ez egy csapatsport, és a legfontosabb, hogy visszatértünk a győztes útra. Remek az összhang a csapattársakkal, ez már a harmadik évem a klubnál, és a frissen érkezettek is megmutatták már, hogy kiváló játékosok.

Florian Wirtz ezúttal például rengeteget futott, labdákat szerzett, védekezett, és majdnem adott nekem egy gólpasszt is, sajnálom, hogy kimaradt" - jelentette ki a CBS csatornán Szoboszlai, kiemelve, hogy csapata végre nem kapott gólt. Beszélt a budapesti BL-döntőről is, hangsúlyozva, hogy

egy álma válna valóra, ha pályára léphetne a májusi fináléban, de addig még hosszú lesz az út.

A szintén a Liverpoolban légióskodó Kerkez Milos a 88. percben lépett pályára.

Arne Slot vezetőedző azt mondta, a meccs előtt ismét felhívta tanítványai figyelmét a Real Madrid félelmetes támadójátékára.

"Az öltözőben emlékeztettem mindenkit, hogy a spanyol bajnokságban huszonhat gólnál tartanak, s ebből Kylian Mbappé és Vinícius huszonnégyben működött közre"

- árulta el a holland mester. "Ellenük szerintem nem lehet tökéletesen védekezni, de törekedni azért lehet rá. Emellett ellenfelünk korábban csak egyszer kaptott ki az idényben, vezeti a La Ligát, ráadásul nekünk sok idegenbeli mérkőzésünk volt mostanában, és nem jöttek az eredmények, de most végre idehaza játszhattunk a Real Madrid ellen, ez pedig a játékosokból és a szurkolókból is kihozta a legjobbat" - tette hozzá.

Spanyol kollégája, Xabi Alonso nem nevezte meg név szerint a gyengélkedő Mbappét a vereség után, csak annyit mondott, hogy a találkozó utolsó harmadában hiányzott csapatából az átütőerő.

A hatszoros Bajnokok Ligája-győztes Bayern München a második félidőben emberhátrányban küzdve is 2-1-re nyert a címvédő Paris Saint-Germain vendégeként, így az előzőleg százszázalékos csapatok összecsapása után a bajorok örülhettek.

"Ez a munka és az érzelmek estéje volt" - összegzett a müncheni kispadon ülő Vincent Kompany.

"De ezzel nem nyertük meg a BL-t, még csak november van, mennünk kell tovább"

- fejtette ki a tréner, hozzátéve, hogy mielőbbi felépülést kíván a párizsi Achraf Hakiminek, akinek szabálytalan szereléséért a játékvezető piros lapot adott Luis Diaznak. A marokkói légiós mankókkal hagyta el a stadiont, és az első diagnózis szerint hosszabb kihagyás vár rá.

Luis Enrique, a PSG edzője dühös és csalódott volt a hazai fiaskó után:

"Az első félidőben tizenegy a tizenegy ellen ők voltak jobbak, semmi kétség. Arra viszont, amit emberelőnyben csináltunk, nincs magyarázat, odaajándékoztuk a győzelmet. Ennél többet vártam" - kesergett a tréner.

Fotó: Szoboszlai Dominik, a Liverpool (b) és Aurelien Tchouameni, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza negyedik fordulójának Liverpool - Real Madrid mérkőzésén Liverpoolban 2025. november 4-én. MTI/AP/PA/Peter Byrne