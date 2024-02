Szimcsák Mira 20., Olasz 33. lett a nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyében Dohában

Megosztás itt:

Az már korábban eldőlt, hogy korábbi betegsége miatt Fábián Bettina ebben a számban nem indul, így tartalékként Olasz Anna lép a helyére. A harmincéves szegedi sportolónak ez így karrierje hetedik, egyben utolsó világbajnoki szereplése. Mellette a 20. születésnapját ezen a napon ünneplő Szimcsák Mira ugrott a vízbe, aki az olimpiai számban, 10 kilométeren a 26. lett szombaton.

A körülmények ezúttal is hasonlóan voltak a dohai öbölben, kellemes hőmérséklet, enyhe szél és hullámzás, ez várt a 65 fős mezőnyre a három 1660 méteres körben.

A "sprintversenyen" a szám esélyesei - köztük a 10 kilométeren győztes holland Sharon van Rouwendaal és az amerikai Katie Grimes - rögtön nagy iramot kezdtek diktálni, az első kör végén Szimcsák a 15., Olasz a 25. helyen tempózott. A verseny képe a későbbiekben sem változott, az élmezőny tagjai nagy csatát vívtak, a két magyar félperces hátrányban volt a legjobbakkal szemben.

A számot végül nagy hajrában, a hollandok sztárja, van Rouwendaal nyerte, a tavaly Fukuokában 10 kilométeren második ausztrál Chelsea Gubecka és az olimpiai bajnoki címvédő, 5 kilométeren 2019-ben Kvangdzsuban és a 2022-ben Budapesten is győztes brazil Ana Marcela Cunha előtt.

A születésnapos Szimcsák Mira elmondta, ez a versenye valamivel jobban sikerült, mint a 10 kilométeres viadal.

"A helyezésem is jobb, szóval ennek nagyon örülök, de szerintem talán tudtam volna jobban is úszni. Óriási volt a küzdelem, verekedés, és ezúttal is megtörtént velem, hogy volt egy rossz fordulóm, ahol többen is átúsztak rajtam. Ekkorra maradtam le a vezetők bolyától és mi lettünk az üldözők. Innentől kezdve szerettem volna a lehető legjobbat kihozni a helyzetből és szerencsére sikerült az utolsó körben végig vezetnem ezt a csapatot." - nyilatkozott.

"Ennek a szezonnak, ugye, úgy mentem neki, hogy az utolsó lesz, szóval ez kérdés nélkül az utolsó világbajnokságon - mondta az MTI-nek Olasz Anna. - Egy héttel ezelőtt még úgy volt, nem fogok úszni, végül ezt az egészet ajándéknak fogtam fel, hiszen tisztában voltam vele, hogy nem vagyok csúcsformában. Úgy álltam, hozzá, hogy ez az utolsó világbajnoki versenyem, ki kell élveznem az egész hangulatát" .

A karrierje során egy egyéni (2015, Kazany, 25 km) és két csapat világbajnoki (2022, Budapest, 2023, Fukuoka) ezüstérmet szerzett Olasz Anna megjegyezte, még a mezőny közepén is óriási volt a harc a minél jobb helyezésekért.

"Ez lehet, hogy nem fog hiányozni, de azért a lehető legjobbamat akartam nyújtani. Viszont az is bennem volt, hogy ezt most szeretném kiélvezni" - tette hozzá.

Eredmények:

nyíltvízi úszás, női 5 km, világbajnok:

---------------------------------------

Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 57:33.9 perc

2. Chelsea Gubecka (Ausztrália) 57:35.0

3. Ana Marcela Cunha (Brazília) 57:36.8

...20. SZIMCSÁK MIRA 59:00.6

...33. OLASZ ANNA 59:15.0