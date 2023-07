Szilágyi Áron már biztos vb-érmes

Megosztás itt:

A háromszoros olimpiai bajnok, vb-címvédő magyar vívó a georgiai Beka Bazadze és az üzbég Musza Ajmuratov könnyed legyőzése után a hazai közönség előtt versenyző Luca Curatolival mérkőzött. A 2019-ben, Budapesten vb-harmadik, a tokiói olimpián csapatban ezüstérmes kardozó és Szilágyi asszójára sok néző volt kíváncsi, a pást melletti lelátórészen nem is mindenki talált helyet, a terem távolabbi pontjairól, illetve a passzázsról is sokan követték az eseményeket. Az összecsapást Szilágyi irányította, továbbra is nagyszerűen vívott, 12-6-ra elhúzott, majd némileg közelebb engedte magához ellenfelét, de 15-12-s sikerrel így is ő jutott tovább.

A negyeddöntőben a lengyel Szymon Hryciukkal csapott össze és esélyt sem hagyott ellenfelének, hét tus különbséggel győzött.

A negyvenéves Decsi Tamás a 16 között jól küzdött Ziad el-Szisszivel, de két tussal kikapott. Később az egyiptomi bejutott az elődöntőbe.

Eredmények:

a 64 között:

Szilágyi Áron-Beka Bazadze (georgiai) 15-4

Decsi Tamás-Mohammad Rahbari (iráni) 15-9

Szatmári András-Radu Nitu (román) 15-10

Matei Cidu (román)-Gémesi Csanád 15-14

a 32 között:

Szilágyi-Musza Ajmuratov (üzbég) 15-4

Decsi-Szatmári 15-12

a 16 között:

Szilágyi-Luca Curatoli (olasz) 15-12

Ziad el-Szisszi (egyiptomi)-Decsi 15-13

negyeddöntő:

Sandro Bazadze (georgiai)-Josida Kento (japán) 15-9

El-Szisszi - Michele Gallo (olasz) 15-14

Eli Dershwitz (amerikai)-Ha Han Szol (dél-koreai) 15-10

Szilágyi-Szymon Hryciuk (lengyel) 15-8

Fotó: MTI/Illyés Tibor