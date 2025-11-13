Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 13. Csütörtök Szilvia napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Szijjártó Péter tájékoztatása a sorsdöntő meccs előtt

2025. november 13., csütörtök 06:39 | MTI
Örményország tájékoztató szurkolók világbajnoki selejtező Magyarország

Öt konzul lesz jelen az Örményország-Magyarország mérkőzésen csütörtökön Jerevánban a labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

  • Szijjártó Péter tájékoztatása a sorsdöntő meccs előtt

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető először is kijelentette, hogy minden magyar futballszurkoló izgatottan várja a következő napokat, mivel

el fog dőlni, hogy hazánk negyven év után megkapja-e a lehetőséget a világbajnokságon való részvételre, amihez jól kell szerepelni az e heti két selejtezőn.

"Először is Jerevánban, ahol a válogatott helyi idő szerint kilenc órakor, azaz magyar idő szerint délután hat órakor lép majd pályára" - mondta.

Majd arról számolt be, hogy kilencszáz jegyet értékesítettek a vendégszurkolóknak, akik számára a gyülekezési pont a Yervand Kochar téren lesz.

"18 óra 45 perctől kerül sor a gyülekezésre, és onnan vonulhatnak majd a magyar szurkolók a mérkőzés helyszínéhez" - húzta alá.

Szijjártó Péter ezután kifejtette, hogy a drukkereket a Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről hat fő, öt konzul, valamint egy sportdiplomáciai munkatárs fogja segíteni. "Közülük hárman a stadionban teljesítenek szolgálatot, ketten a gyülekezési ponton, míg egy kolléga a repülőtéren várja az odaérkező szurkolókat és segít majd a hazautazásban is" - tudatta.

"Ha bármilyen problémája akadna a szurkolóknak, akkor konzul kollégáimhoz, illetve sportdiplomáciai kollégámhoz lehet majd fordulni a helyszínen" - fogalmazott.

Illetve tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel hat órától: +36 30 120 9151.

"Mindenkinek jó szurkolást kívánok, s őszintén remélem, hogy a Jerevánba utazó szurkolók hazaútja is jó hangulatban telhet majd el" - zárta mondandóját.

Fotó forrása: Gemini

 
 

További híreink

Európába hozzák a vérfertőzést?

Karácsony Gergely kinőtte a főpolgármesteri posztot?

Mi történt Kökény Lalival? Váratlanul lelépett a Megasztár fiatal versenyzője

Minden szegletében a szovjet időket idézi az örmény-magyar meccs stadionja + videó

Csalódtak a rajongói az RTL drogos sztárjában

Horn Gábor porig rombolta Magyar Péter kártyavárát

Házkutatást tartottak ByeAlexnél

Dupla Tízes: már Örményországban bebiztosítja a válogatott a második helyet? 

Gólzáporos ferencvárosi győzelem a BL-ben

További híreink

Gólzáporos ferencvárosi győzelem a BL-ben

Orbán Viktor sikerétől hangos a világsajtó + videó

A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bukta: A vádlottak padjára került a magyarokat rendszeresen ostorozó liberális eu-s politikus
2
Cseh Katalint kizárták a Momentumból + videó
3
Vezércikk – Az egyik legelkötelezettebb aktivistája hagyta faképnél Magyar Pétert + videó
4
Házkutatást tartottak ByeAlexnél
5
A Tisza egyik leghűségesebb támogatója hagyta el a pártot, még a tiszás tárgyait is elajándékozza + videó
6
Riasztás – Hogyan fordulhat egy szexjáték gyilkosságba? + videó
7
Kiderült, mi okozhatta a gyerekek tömeges megbetegedését Egerben
8
Riasztás – Halálos fogás – ítélet született a gyilkos galócás nő ügyében + videó
9
Orbán Viktor sikerétől hangos a világsajtó + videó
10
Szijjártó Péter tájékoztatása a sorsdöntő meccs előtt

Legfrissebb híreink

Kormányinfó és elemzés - élő közvetítés + videó

Kormányinfó és elemzés - élő közvetítés + videó

 A szerdai kormányülést követően csütörtökön Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A 10 órakor kezdődő tájékoztatót a HírTV, Facebook- és YouTube-oldalunk, valamint Videa-csatornánk élőben közvetíti.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Gólzáporos ferencvárosi győzelem a BL-ben

Gólzáporos ferencvárosi győzelem a BL-ben

 Harmadik csoportmérkőzését is megnyerte a címvédő Ferencváros a férfi vízilabda Bajnokok Ligája csoportküzdelmei során: Nyéki Balázs tanítványai szerda este a Komjádi Uszodában 26-15-re győzték le a montenegrói Primorac Kotort.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!