Szijjártó Péter: Két magyar konzul is jelen lesz a Fehérvár-Szumgajit futballmeccs helyszínén

"Jó utat és jó szurkolást kívánok! Reméljük, a Fehérvár is sikerrel száll be az európai kupaküzdelmekbe, mi pedig most indulunk Bukarestbe" - mondta.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, mielőtt útnak indult Bukarestbe, hogy a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének mérkőzésén az azerbajdzsáni magyar nagykövetség két munkatársa is a helyszínen várja majd a hazai szurkolókat.

