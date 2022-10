Szijjártó: A szabadkai konzulátus munkatársai várják a Fradi-szurkolókat

Megosztás itt:

Szijjártó Péter a közösségi oldalán - Belgrádból bejelentkezve - azt mondta, hogy ő maga nem a meccsre érkezett, hanem a migrációról és Szerbia déli határának megvédéséről tárgyal az osztrák és szerb kollégáival. Megjegyezte, hogy a Fradi a Crvena zvezda ellen lép pályára Belgrádban.

A stadionban is öt konzul teljesít majd szolgálatot, akik közvetlenül is segítségére lehetnek a szurkolóknak - fűzte hozzá. Ugyanakkor egy folyamatosan üzemelő vészhelyzeti telefonszámot (+381 62 766024) is létesítettek, amelyen segítséget lehet kérni a belgrádi konzulátustól - hívta fel figyelmet Szijjártó Péter.

MTI