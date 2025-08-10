Szép eredményt ért el a magyar tájfutó

Megosztás itt:

A Magyar Tájékozódási Futó Szövetség beszámolója szerint a sprint versenyszámban a Tabáni Spartacus sportolója végig jó tempóban, hiba nélkül futott, és a negyvenfős mezőny harmadik helyén ért célba.

Korábban a Világjátékokon a hatodik hely volt a legjobb eredmény a magyar tájékozódási futók részéről, ezt egyébként ismét sikerült elérni, hiszen a női versenyben Máramarosi Rita hatodikként zárt. Jónás Ferenc a nyolcadik, Gárdonyi Csilla a 14. helyen fejezte be a versenyt.

A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy ezüst- és egy bronzérem.

Forrás: MTI

Fotó: Tájfutás.hu