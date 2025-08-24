Keresés

2025. 08. 24. Vasárnap
Sport

Szenzációs utolsó kör után sporttörténeti kolumbiai siker a Moto2-ben

2025. augusztus 24., vasárnap 14:24 | MTI
Moto GP Moto2 motorverseny Balaton Park

Sporttörténeti sikert aratott a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíjának Moto2-es versenyében David Alonso, aki a kategória első kolumbiai győzteseként ünnepelhetett vasárnap a Balaton Parkban.

  • Szenzációs utolsó kör után sporttörténeti kolumbiai siker a Moto2-ben

Ami sikerült a rajt után a Moto3-asoknak, az nem jött össze az eggyel nagyobb kategóriában, a mezőny hátsó feléből indulók közül az első kanyarban rögtön négyen is buktak.

A legjobban a negyedik helyről induló brit Jake Dixon kapta el a rajtot, a negyedik körre viszont már az időmérőn diadalmaskodó brazil Diogo Moreira vezette azt a hármas bolyt, amely meglépett a többiektől. A trió az összetett pontversenyben élen álló spanyol Manuel Gonzalezzel volt teljes.

Dixonnak láthatóan nem volt olyan a versenytempója, hogy tartani tudja a lépést két riválisával, akik a versenytáv feléhez érkezve majdnem másfél másodperces előnyre tettek szert.

A dél-amerikai a 14. körig tudta tartani a világbajnoki listavezetőt, és ekkor úgy tűnt, Gonzaleznek innentől kezdve már nem is lehet ellenfele a befejezésig, még úgy is az élen maradt, hogy óriásit kellett mentenie öt körrel a vége előtt. Igen ám, de egyszer csak a "semmiből" megérkezett Alonso, a kolumbiai pedig láthatóan gyorsabb volt mindkettejüknél.

A futam előtt a vb-pontversenyben csak a 17. Alonso két körrel a befejezés előtt "darálta be" Moreirát, az utolsó körben pedig a harmadik szektor végén utasította maga mögé Gonzalezt is, aki a végén még kapkodott egy kicsit, s így csak a harmadik lett.

Alonso idei legjobb eredménye ezt megelőzően egy harmadik hely volt Nagy-Britanniában, most viszont a kategória történetének első kolumbiai futamgyőztese lett. Tette ezt ráadásul újoncként, mert az előző idényben még a Moto3-ban versenyzett, ott viszont nagy fölénnyel - 20 futamból 14-et megnyerve - világbajnoki címet nyert.

Végeredmény, Moto2 Magyar Nagydíj, Balaton Park (22 kör, 89,65 km, a dobogósok):

--------------------------------------------------------------------------------

1. David Alonso (kolumbiai, Kalex) 37:18:405 perc

2. Diogo Moreira (brazil, Kalex) 0.174 másodperc hátrány

3. Manuel Gonzalez (spanyol, Kalex) 0.305 mp h.

A vb-pontverseny állása (14 futam után, még 8 van hátra): Gonzalez 204 pont, Aron Canet (spanyol, Kalex) 179, Moreira 173

korábban:

Moto 3 (20 kör, 81,5 km, a dobogósok):

1. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 35:31.839 perc

2. Valentin Perrone (argentin, KTM) 0.018 másodperc hátrány

3. David Munoz (spanyol, KTM) 0.858 mp h.

A vb-pontverseny állása (14 futam után, még 8 van hátra): 1. José Antonio Rueda (KTM) 250 pont, 2. Angel Piqueras (spanyol, KTM) 181, 3. Quiles 164

Fotó: A Moto2 Magyar Nagydíj futamának mezőnye a balatonfőkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én. MTI/Bodnár Boglárka

