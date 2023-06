Szegedi győzelmével négy év után újra bajnok a Veszprém

Megosztás itt:

A finálé első és második meccsén hazai siker született: egy héttel ezelőtt a Szeged 31-25-re, hétfőn a Veszprém 34-27-re nyert.

A hazai élvonalban a 2016/17-es szezon óta mindig az a csapat nyeri a döntőt, amelyik pályahátrányban van, és ez a sorozat most sem szakadt meg. A bakonyiak 27. alkalommal lettek aranyérmesek, és 2019 után bizonyultak ismét a szezon legjobbjának.

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:

OTP Bank-Pick Szeged - Telekom Veszprém 27-31 (14-12)

-----------------------------------------------------

lövések/gólok: 42/27, illetve 43/31

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 4/3

kiállítások: 0, illetve 8 perc

A párharc végeredménye: 2-1, a Veszprém javára.

A hazaiaktól Bogdan Radivojevic, Sebastian Frimmel és Luka Stepancic, a vendégektől Omar Jahja hiányzott az idény utolsó mérkőzésén.

A bakonyiak az előző meccsen bevált felállásban kezdtek, és ezúttal is gyorsan elléptek ellenfelüktől. A csongrádiak távozó vezetőedzője, Juan Carlos Pastor a tizedik percben időt kért (2-6), csapata pedig a folytatásban meg tudta törni a vendégek lendületét, de ehhez három veszprémi kiállítás is hozzájárult (8-9). A 22. percben először vezettek a szegediek (11-10), ez a döntő második mérkőzésén egyszer sem sikerült nekik. A házigazdák után a vendégek is kapust cseréltek, de előbbieknek jött be inkább a váltás, mivel a klubtól távozó Mirko Alilovic bravúros védéseket mutatott be. Előbb az eredményjelző hibája, majd egy videobírós ellenőrzés miatt állt a játék a hajrában, így az első félidő szokatlanul hosszú ideig, 47 percig tartott, és a szünetben két találattal jobban állt a Szeged.

A második felvonás elején már négy gól is volt a különbség, ám nyolc percen belül egyenlített a Magyar Kupa-győztes Veszprém, sőt, csakhamar ismét vezetett (18-19). A sok szabálytalanság és reklamálás miatt rendkívül töredezett volt a játék, ehhez a bakonyiak alkalmazkodtak jobban, és egy 4-0-s sorozat végén már 21-18-as előnyben voltak. Mikita Vajlupov bravúros megoldásával, látványos góljával eldőlt a finálé, mert bár a Szeged megpróbálkozott a létszámfölényes támadójátékkal, Vladimir Cupara a veszprémi kapuból az üresen hagyott hazai hálóba lőtt. Ekkor még 12 perc volt hátra, ám a csongrádiakon a zavaró védekezés alkalmazása és a kapusvisszacsere sem segített.

Mikita Vajlupov kilenc, a távozó csapatkapitány Rasmus Lauge Schmidt és Bjarki Már Elísson hat-hat góllal, Vladimir Cupara öt, Rodrigo Corrales két védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Alexander Blonz hat, Mario Sostaric öt, Imanol Garciandía négy gólt lőtt, Mirko Alilovic hat, Mikler Roland egy lövést védett.

A két csapat 191. egymás elleni mérkőzésén 54 szegedi siker és 7 döntetlen mellett ez volt a 130. veszprémi győzelem.

Borítókép: A szegedi Rosta Miklós (b) és Mikler Roland (j), valamint a veszprémi Mikita Vailupau a férfi kézilabda NB I döntőjének harmadik találkozóján játszott OTP Bank-Pick Szeged - Telekom Veszprém mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2023. június 9-én.

MTI/Ujvári Sándor