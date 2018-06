Szebb világgal kecsegteti a pecásokat a szövetség elnöke

ÚJABB MAGYARORSZÁGHOZ KÖTHETÕ MILLIÁRDOS CSALÁSSOROZATOT TALÁLT AZ OLAF NÉPSZAVA. HÉT ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI TÁRSULÁST VIZSGÁLT, ÉS MINDEGYIKÜKNÉL HIÁNYOSSÁGOKAT TÁRT FEL AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. JUHÁSZ PÉTER: MÁRA VILÁGOS, HOGY AZ MSZP-T A FIDESZ PÉNZELI 444.HU. HANDÓ TÜNDE: NEM TÖRVÉNYES AZ ORSZÁGOS BÍRÓI TANÁCS MÛKÖDÉSE FIGYELÕ. TÖBB MINT 200 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁSRÓL DÖNTÖTT MINISZTERSÉGE UTOLSÓ HÓNAPJÁBAN BALOG ZOLTÁN 444.HU. HÉT ÉV ALATT TÖBB MINT 35 MRD FT FOLYT BE A FELCSÚTI UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNYHOZ A TAO-TÁMOGATÁSOKBÓL ÉS CÉGEK ADOMÁNYAIBÓL MFOR.HU TÍZMILLIÁRDOS ÁLLAMI MEGRENDELÉSRE SZÁMÍTHAT MÉSZÁROS LÕRINC ÚJ INFORMATIKAI CÉGE - 855 MILLIÓ FORINTOT VEHETETT KI SAJÁT VASÚTÉPÍTÕ CÉGÉBÕL MÉSZÁROS LÕRINC VEJE, HOMLOK ZSOLT. MEGNYOLCSZOROZTA PROFITJÁT EGY ÉV ALATT MATOLCSY GYÖRGY UNOKATESTVÉRÉNEK A BANKJA. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: 106 MILLIÁRD FORINT VOLT A KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA MÁJUSBAN. JOBBIK: RECESSZIÓ JÖHET, HA ELAPADNAK AZ UNIÓS FORRÁSOK. JÖVÕ HÉT ELEJÉN DERÜLHET KI, KIK INDULNAK AZ MSZP ELNÖKI POSZTJÁÉRT. MEGSZÛNIK A HETI VÁLASZ NYOMTATOTT KIADÁSA, A JÖVÕ HÉTTÕL CSAK ELEKTRONIKUS FORMÁBAN LESZ ELÉRHETÕ A LAP. DOLGOZUNK, AMÍG VALAKI AZT NEM MONDJA, HOGY NE TOVÁBB MONDTA BORÓKAI GÁBOR FÕSZERKESZTÕ. MINDENKI PÉCSÉRT EGYESÜLET ÉS MOZGALOM NÉVEN CIVIL SZERVEZETET ALAPÍTOTT MELLÁR TAMÁS FÜGGETLEN ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ. AZ ALFÖLD DÉLI RÉSZÉN, TÖMÖRKÉNY HATÁRÁBAN LÁTTÁK AZ ELKÓBOROLT BARNAMEDVÉT, A HATÓSÁGOK TOVÁBBRA IS KERESIK. SZIJJÁRTÓ: EURÓPAI-AMERIKAI-KÍNAI MEGÁLLAPODÁS KELL A VILÁGKERESKEDELEM SZABADSÁGÁNAK MEGÕRZÉSE ÉRDEKÉBEN. A SOROS-TERV ELLENI KAMPÁNY MIATT ANTISZEMITIZMUSTÓL TART MAGYARORSZÁGON AZ EU ALAPJOGI ÜGYNÖKSÉGE. EURÓPAI TANÁCS ELNÖKE: TRUMP DÖNTÉSEI ELLENÉRE A NYUGATNAK EGYSÉGESNEK KELL MARADNIA. KÖZÖS UNIÓS MENEKÜLTPOLITIKA LÉTREHOZÁSÁT SÜRGETI A NÉMET KANCELLÁR. NAGY-BRITANNIA KORLÁTOZOTT IDEIG MÉG TARTANÁ MAGÁT AZ EURÓPAI UNIÓ VÁMUNIÓJÁNAK SZABÁLYRENDSZERÉHEZ. HIVATALOSAN IS MEGALAKULT AZ ÚJ OLASZ KORMÁNY, MELY SZOROS SZÖVETSÉGET AKAR KIALAKÍTANI ORBÁN VIKTORRAL IS. AZ UKRÁN PARLAMENT ELFOGADTA AZ IMF ÁLTAL RÉGÓTA SÜRGETETT KORRUPCIÓELLENES BÍRÓSÁGRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. BRIT LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG: SÉRTI AZ EMBERI JOGOKAT AZ ÉSZAK-ÍRORSZÁGI ABORTUSZTÖRVÉNY, DE NEM NYILVÁNÍTHATÓ ILLEGÁLISNAK. DÖNTÖTT A LENGYEL PARLAMENT: 20 SZÁZALÉKKAL CSÖKKEN A KÉPVISELÕK ÉS SZENÁTOROK FIZETÉSE. VÁMUNIÓT HOZ LÉTRE KOSZOVÓ ÉS ALBÁNIA, A PRISTINAI PARLAMENT MÁR JÓVÁHAGYTA AZ ERRÕL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST. 2100 EMBERT ÍTÉLTEK EL A 2016-BAN TÖRTÉNT TÖRÖKORSZÁGI HATALOMÁTVÉTELI KÍSÉRLET MIATT. VLAGYIMIR PUTYIN: A TERVEZETT ÜTEMBEN ZAJLIK AZ ÚJ OROSZ FEGYVERRENDSZEREK HADRENDBE ÁLLÍTÁSA. PÓTLÓBUSZ JÁR A HÉTVÉGÉN A H8-AS HÉV CINKOTA ÉS GÖDÖLLÕ KÖZÖTTI SZAKASZÁN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ BUDAPEST XIII. KERÜLETÉBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. ÁROKBA HAJTOTT EGY AUTÓ A 2-ES FÕÚTON BORSOSBERÉNYNÉL, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. CSÕTÖRÉS BUKTATTA LE A KÕBÁNYAI LAKÁSÁBAN MARIHUÁNÁT TÁROLÓ DÍLERT. AUTÓBUSZ ÜTKÖZÖTT VILLAMOSSAL DEBRECEN KÖZPONTJÁBAN, A BALESETBEN TIZENKETTEN MEGSÉRÜLTEK.