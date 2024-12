Százszázalékos teljesítménnyel csoportelső a magyar válogatott

Megosztás itt:

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány olimpiai hatodik helyezett együttese csütörtökön Törökországot 30-24-re, szombaton Svédországot 32-25-re győzte le a debreceni Főnix Arénában. A középdöntő során ugyanitt lép pályára csütörtökön, pénteken, vasárnap és jövő kedden.

Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, A csoport:

Magyarország - Észak-Macedónia 29-19 (11-10)

Debrecen, 3409 néző, v.: Hansen, Jensen (dánok)

lövések/gólok: 48/29, illetve 45/19

gólok hétméteresből: 4/1, illetve 5/3

kiállítások: 8, illetve 10 perc

Magyarország:

Szemerey - Faluvégi 4, Klujber 3, Vámos 1, Füzi-Tóvizi 1, Kuczora 3, Márton 3, cserék: Papp, Csíkos 1, Simon 3, Bordás, Tóth N. 1, Szöllősi-Schatzl 6, Győri-Lukács 3, Pásztor, Janurik

A nemzeti csapat már biztos csoportelsősége tudatában, kényelmes helyzetből várhatta utolsó találkozóját az A csoportban. Két nappal korábban a svédek elleni csoportrangadót a válogatott kulcsemberei szinte végigjátszották, Golovin Vlagyimir előtt adott volt a lehetőség, hogy ezúttal lehetőséget kapjanak a kevesebb játékidőt kapott kerettagok is. A meccsre nevezettek közül ezúttal abalátlövő Kácsor Gréta és a kapus Böde-Bíró Blanka maradt ki, helyükre - a kontinensviadalon először - Csíkos Lucát és Janurik Kingát nevezte a szakmai stáb.

Döcögősen, sok hibával indult a találkozó, kihagyott helyzetek, rossz passzok jellemezték mindkét együttes játékát, az első tíz perc után 4-4 volt az állás. Füzi-Tóvizi Petra megszerezte a nemzeti csapat első gólját beálló posztról a tornán, Szemerey Zsófi hétméterest hárított, egy emberhátrányt lőtt és kapott gól nélkül hozott le a magyar válogatott, amely húsz perc elteltével kezdett éledezni. Jól azonban még ekkor sem játszott, sorra a kapufán csattantak a lövések vagy éppen az északmacedón hálóőrök valamelyikében akadtak el, így egygólos vezetéssel vonulhatott szünetre a társrendező.

A két csapat ötgólosnál szorosabb találkozót nem játszott még egymással. Hogy ez ezúttal is így legyen, azt a második játékrész első hét és fél percében alapozta meg a magasabb sebességi fokozatra kapcsoló magyar válogatott: 5-0-val abszolválta ezt az időszakot, ekkor jött meg igazán a közönség hangja is. A meccshangulat lendületben tartotta a csapatot is, a 45. percben kialakult a tízgólos különség (23-13). Az utolsó negyedórában már csak a győzelem mértéke volt kérdéses, végül épp tízgólos sikerrel fejezte be a csoportkört a magyar csapat, amelyben a 19 éves Csíkos megszerezte első gólját felnőtt világversenyen.

Szemerey 11, a csereként beállt Janurik Kinga nyolc védéssel zárt. A Szombathelyi KKA északmacedón beállója, Ivana Djatevszka háromszor volt eredményes. Legeredményesebb honfitársa Szara Risztovszka volt hat góllal.

Ez volt a két csapat kilencedik egymás elleni összecsapása, a magyar válogatott mérlege változatlanul hibátlan. Sikere a középdöntőre nézve azt jelenti, hogy az esti svéd-török összecsapás kimenetelétől függetlenül két pontot visz a középdöntőbe, ahová az északmacedónok nem jutottak be.

Fotó: A győztes magyar csapat tagjai ünnepelnek a női kézilabda Európa-bajnokság Észak-Macedónia - Magyarország mérkőzése után a debreceni Főnix Arénában 2024. december 2-án. A magyar válogatott 29-19-re nyert. MTI/Czeglédi Zsolt