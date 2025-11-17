Keresés

Számos kiemelt mérkőzést kell beírnia 2026-os naptárába a magyar futball válogatottnak

2025. november 17., hétfő 13:47 | MTI

A magyar labdarúgó-válogatottra 2026-ban hat Nemzetek Ligája- és négy felkészülési mérkőzés vár.

  • Számos kiemelt mérkőzést kell beírnia 2026-os naptárába a magyar futball válogatottnak

A magyar válogatott vasárnap az írek elleni vesztes vb-selejtezővel zárta 2025-öt. Jövőre, a nemzetközi szövetség (FIFA) naptára szerint március végén, 23. és 31. között kezdődik az év, ekkor két felkészülési mérkőzést játszhat a válogatott, az ellenfelek még nem ismertek.

A következő válogatott szünet június 1. és 9. között lesz, közvetlenül a 2026-os világbajnokságot megelőzően, itt két újabb felkészülési találkozóra van lehetősége a magyar együttesnek, az ellenfelek kiléte szintén ismeretlen.

A 2026-27-es Nemzetek Ligája-sorozat szeptemberben veszi kezdetét – Marco Rossi együttese azzal, hogy márciusban kiesett Törökországgal szemben az A divízió osztályozóján, a következő kiírást a B divízióban kezdi meg. Az első, szeptember 23. és október 5. közötti időszakban négy, a második, november 11. és 16. közöttiben pedig két mérkőzés vár Szoboszlai Dominikékra.

A Nemzetek Ligája sorsolását február 12-én tartják. A magyar válogatott az egyes kalapból várja az ellenfeleit, így biztosan nem kerülhet össze Skóciával, Lengyelországgal és Izraellel.

Kaphatja viszont a második kalapból Svájc, Bosznia-Hercegovina, Ausztria vagy Ukrajna együttesét, valamint a harmadikból Szlovéniát, Georgiát, a vasárnapi ellenfél Írországot és Romániát, míg a negyedik kvartettből Svédország, Észak-Macedónia, Észak-Írország vagy Koszovó lehet a magyar válogatott riválisa. A csoportelsők automatikusan felkerülnek az A-divízióba, a negyedikek kiesnek a C-be, míg a másodikok osztályozót játszanak majd az A-divízió harmadikjaival a felkerülésért, a harmadikok a C-divízió másodikjaival a bennmaradásért. Az osztályozókra már 2027. március 25 és 30. között kerül sor.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

Kapcsolódó tartalmak

Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott

Fájó vereséget szenvedett a magyar válogatott

 A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatban, a 96. percben kapott góllal 3-2-es vereséget szenvedett vasárnap az ír csapattól a Puskás Arénában rendezett világbajnoki selejtezőmérkőzésen, így harmadik lett a csoportjában és sorozatban tizedszer maradt le a vb-ről.
