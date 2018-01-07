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Svájci diadal a Hopman-kupán

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2018. január 7., vasárnap 11:39, frissítve: vasárnap 12:29

Tizenhét év után diadalmaskodott újra a Hopman-kupán Roger Federer.

A svájci teniszező a döntőben partnerével, Belinda Benciccsel a német Zverev–Kerber párost győzte le a mindent eldöntő vegyes párosban. Federer másodszor nyert Hopman-kupát, 2001-ben még a legendás Martina Hingis oldalán diadalmaskodott. Svájcnak ez volt a harmadik kupagyőzelme.

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teniszRoger FedererHopman-kupaBelinda Bencic

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