Sulyok Tamás: a magyar olimpiai csapat tagjai számunkra hősök

"Bízunk benne, hogy most is sok csillogó érmet akasztanak majd a nyakukba" - fogalmazott a köztársasági elnök.

"Küzdelmükkel kimondhatatlanul sok örömet ajándékoznak a magyar embereknek, feledhetetlen élményt adnak azoknak a gyerekeknek is, akik példaképet, követendő hősöket látnak önökben maguk előtt, akik a párizsi olimpia magyar indulóinak példáját követve most tervezgetik saját jövőjüket" - fogalmazott.

"Olyanok, akik a világ élsportolói között is megállják a helyüket, képesek legyőzni másokat és saját magukat is, akikre büszkék vagyunk, akikért minden magyar szív egyszerre dobban" - mutatott rá az államfő.

