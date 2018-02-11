2018. február 12.,
hétfő, Lívia, Lídia napja

Sporttörténelmet írt a holland korcsolyázó

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2018. február 11., vasárnap 13:22, frissítve: vasárnap 13:34

Sporttörténelmet írt a phjongcshangi téli olimpián a gyorskorcsolyázó Sven Kramer. A 31 éves holland versenyző első lett 5000 méteren. Ezzel Vancouver és Szocsi után sorozatban harmadik aranyérmét szerezte a távon – ezúttal is új rekorddal. Kramer negyedik olimpiai aranyát és nyolcadik érmét nyerte, amivel a valaha volt legsikeresebb holland olimpikon lett.

A második helyen a kanadai Bloemen, míg a harmadikként a norvég Pedersen ért célba.

(Fotó: Facebook)

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téli olimpiagyorskorcsolyaSven Kramer

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