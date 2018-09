Óvodai sportpályát avattak Pécsett. A beruházás 12 és fél millió forintba került, melynek egy részét helyi vállalkozók adták össze, a fennmaradó összeget az önkormányzat finanszírozta. A pálya négy sportágnak is otthont ad majd, ezzel segítve a 3-6 évesek mozgáskoordinációjának fejlesztését.

„Pécsett két ilyen pálya működik. Szeretnénk majd többet is a jövőben, hiszen láthatóan a gyerekek, az óvódás korúak is nagyon szívesen mozognak. Szerintem ilyen korban érdemes elkezdeni a sportra a rászoktatást, a sport szeretetét. Nyilván tudjuk azt, és nem is az a cél, hogy élsportolók nevelődjenek itt a falai között. Azonban azt nyugodtan várjuk, és reméljük, hogy ez a fajta életmód, a sport kedvelése, a mozgás szeretete a gyereket innentől fogva el fogja kísérni élete végéig” – fogalmazott Páva Zsolt, Pécs polgármestere.