Spanyol lap: Szoboszkai Dominikot figyeli a Real Madrid

A Liberpoolban futballozó magyar játékos sorozatos remek teljesítménye felkeltette a Real Madrid figyelmét - írja a Magyar Nemzet a Fichajes.net spanyol portál értesülésére hivatkozva.

A portál emlékeztetett, a mindössze 24 éves magyar középpályás a vörösök egyik pillérévé vált, aki 2023 nyarán, hetvenmillió euróért érkezett a Merse partjára. A lap szerint – melyet az Nso.hu is szemlézett – szerződtetése már most sikeres befektetésnek bizonyult, ugyanis megnövekedett a piaci értéke, és már most a nemzetközi labdarúgás egyik nagy sztárjaként tartják számon.

100 millió a kivásárlási ára

Nem véletlen, hogy Jürgen Klopp után Arne Slot is alapemberként számol Szoboszlaival. A teljesítményét látva került szóba a neve a 15-szörös BL-győztes madridiaknál, ugyanis a királyi gárda már élénken keresi a 39 éves Luka Modric utódát. Az üzletet egyedül Szoboszlai rendkívül magas kivásárlási ára akadályozhatja meg. A középpályás jelenlegi értéke a Transfermarkt.co.uk szerint 75 millió euró, és a hírek szerint a Liverpool 100 millió euró alatt nem tárgyalna az eladásáról, miután Szoboszlait 2028. június 30-ig a vörösökhöz köti a szerződése. Rövidesen kiderül, hogy a Real érdeklődése átfordul-e kapcsolatfelvételbe, esetleg egy hivatalos ajánlatba.