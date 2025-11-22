Keresés

Híradó
2025. 11. 22. Szombat
Sport

Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen

2025. november 22., szombat 22:09 | MTI
Ferencváros Nyíregyháza NB I labdarúgás

A Nyíregyháza 3-1-re nyert a Groupama Arénában a bajnok Ferencváros ellen a labdarúgó Fizz Liga 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, s története során először győzte le a fővárosban a zöld-fehéreket.

  Sokk az Üllői úton – Történelmi nyíregyházi siker a Ferencváros ellen

A korábbi tizenhárom, a Ferencváros pályaválasztásával lejátszott NB I-es mérkőzés közül a budapestiek tizenkettőt megnyertek, a Nyíregyházának szombatig csak egy gól nélküli döntetlennel volt sikerélménye még 2010-ben.

A zöld-fehérek harmadik bajnoki vereségüket szenvedték el ebben az idényben, a Puskás Akadémia és a Zalaegerszeg után a Nyíregyháza ellen is odahaza kaptak ki.

Fizz Liga, 14. forduló:

Ferencvárosi TC-Nyíregyháza Spartacus FC 1-3 (0-2)

--------------------------------------------------

Groupama Aréna, 6477 néző, v.: Bognár T.

gólszerző: Gruber (84. - 11-esből), illetve Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

sárga lap: Varga B. (94.), illetve Antonov (57.), Kovácsréti (73.), Toma (92.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Cissé, Ötvös, Szalai G. - Makreckis (Cadu, a szünetben), Levi (Gruber, a szünetben), Kanikovszki (Abu Fani, a szünetben), Tóth A., Nagy B. (Yusuf, 61.) - Joseph, Pesic (Varga B., 61.)

Nyíregyháza Spartacus:

----------------------

Kovács D. - Farkas B., Bitri, Katona L., Antonov - Manner (Oláh, 82.), Sankovic (Temesvári, 63.), Katona B., Kovácsréti (Nagy D., 93.) - Gilbert (Toma, 63.) - Babunszki (Kovács M., a szünetben)

Meglepte ellenfelét a Nyíregyháza, és már a 3. percben vezetést szerzett, mégpedig a Ferencvárosban nevelkedett Manner Balázs első NB I-es góljával. A korai előnyszerzés után a vendégek bátran futballoztak, a trinidadi Dantaye Gilbert pedig rendre nyomás alatt tartotta a hazaiak védelmét. Árulkodó a Ferencváros teljesítményéről, hogy első gólszerzési lehetőségére a 26. percig kellett várni, de Lenny Joseph távoli lövése után a labda nem sokkal a léc fölé szállt, egy perccel később pedig a hazaiak első kaput eltaláló lövése is a francia-haiti kettős állampolgárságú csatár nevéhez fűződött, de Kovács Dániel védett. Mielőtt azonban a címvédő belelendült volna, egy másik korábbi ferencvárosi játékos, Kovácsréti Márk a 30. percben kettőre növelte a Spartacus előnyét. A Nyíregyháza úgy vezetett 2-0-ra, hogy legeredményesebb játékosa, az ötgólos nigériai Bright Edomwonyi eltiltása miatt nem játszhatott.

A szünetben hármat cserélt Robbie Keane, a fővárosiak vezetőedzője, s Abu Fanival, Caduval és Gruber Zsomborral támadóbban lépett fel ugyan csapata, de az átütőerő továbbra is hiányzott. Így negyedórával később már Varga Barnabás és Bamidele Yusuf is a pályán volt. Idővel a vendégek egyre rövidebb ideig tartották meg a labdát a középpályán, de a hazaiak lövései vagy fejesei rendre elkerülték Kovács Dániel kapuját. Gruber a 84. percben büntetőből szépített ugyan, és már hét gólnál tart a bajnokságban, de a cserék a vendégeknél is jól sikerültek, mert a középkezdés után a második félidőben pályára lépő Oláh Benjámin és Toma György összjátékából utóbbi ismét kétgólosra növelte az előnyt.

A Spartacus története során először nyert idegenben bajnokit a Ferencváros ellen, s győzelmével a kiesőzónából a kilencedik helyre lépett előre a tabellán.

Fotó forrása: https://www.facebook.com/NYSFC

 

 Harsányi Levente műsorvezető, Hevesi Krisztával, Szolnoki Péterrel, Qka MC-vel és Bihari Ádámmal a hét érdekes eseményeit, híreit eseményeit vesézte ki, a magyar futballtól a mesterséges intelligencián át a legrosszabb munkáig. 

