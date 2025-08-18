Keresés

Slot: Kerkez minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta

2025. augusztus 18., hétfő 15:28 | MTI

Arne Slot, a Liverpool labdarúgócsapatának vezetőedzője dicsérte, de egyben bírálta is Kerkez Milost az angol bajnok pénteki Premier League-mérkőzése után.

  Slot: Kerkez minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta

A holland szakember a klub honlapján beszélt - amint azt az m4sport.hu szemlézte - a Bournemouth ellen 4-2-re megnyert találkozón bemutatkozott új igazolásokról.

"Kerkez Milos minden párharcba úgy megy bele, mintha az élete múlna rajta, ami egy nagyszerű tulajdonság, de ha egy olyan jó szélső ellen játszol, mint Antoine Semenyo, és már van egy sárga lapod, az kockázatos. Különösen akkor, ha tudod, hogy Andy Robertson is velünk van, ez a magyarázat a cseréjére" – mondta Slot, aki a 60. percben hívta le a pályáról a magyar válogatott védőt.

Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset a Liverpoolban, míg a kapus Pécsi Ármint nem nevezték az idénynyitóra.

MTI

Trump felszólította Zelenszkijt, hogy tárgyalások útján oldja meg a 3 és fél éve tartó konfliktust

Bayer Zsolt: Takarítsátok el az összeset, míg nem késő!

Szijjártó Péter: felháborító az újabb ukrán támadás a Magyarországra vezető kőolajvezeték ellen

