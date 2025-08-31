Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 31. Vasárnap Erika, Bella napja
Jelenleg a TV-ben:

Tranzit - Interjú Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával

Következik:

Tranzit - Szijjártó Péter 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Sport

Simán nyert a címvédő a Debrecen vendégeként

2025. augusztus 31., vasárnap 21:57 | MTI

A címvédő Ferencváros vendégként 3-0-ra nyert a Debrecen ellen a labdarúgó Fizz Liga hatodik fordulójának zárómérkőzésén, ezzel a második helyre jött fel.

  • Simán nyert a címvédő a Debrecen vendégeként

Fizz Liga, 6. forduló:

Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 0-3 (0-2)

----------------------------------------

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 10 674 néző v.: Rúsz

gólszerzők: Varga B. (14., 40.), Gruber (88.)

sárga lap: Szécsi (68.), Lang (78.)

Debrecen:

---------

Varga Á. - Mejías, Lang, Hofmann (Vajda, a szünetben), Kulbacsuk - Szűcs T. (Cibla, 85.), Batik - Szécsi (Gordic, 71.), Dzsudzsák (Djokic, 71.), Kocsis - Bárány (Sissoko, 85.)

Ferencváros:

------------

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Szalai G. - Tóth A. (Ötvös, 69.), Keita (Levi, 69.), Kanichowsky - Cadu (Makreckis, 84.), Nagy B. (O'dowda, 84.) - Varga B., Pesic (Gruber, 57.)

Az első bő tíz percben három nagy helyzetet is kidolgozott az ellenfelénél sokkal aktívabban futballozó Ferencváros. A hazai csapat minden erejét a védekezésre fordította ebben az időszakban, nem tudott támadást vezetni. Még negyed óra sem telt el, amikor bal oldali szöglet után Varga Barnabás fejesével vezetéshez jutott az FTC, amely aztán a folytatásban is rendre gyorsan visszaszerezte a labdát a debreceniektől. A hazaiak alig jutottak át a felezővonalon. A félidő közepén szép támadás végén újabb gólt szerzett a fővárosi csapat, de VAR-vizsgálat után ezt les miatt érvénytelenítette Rúsz Márton játékvezető. A folytatásban valamelyest csökkent a hazai kapura nehezedő nyomás, egy alkalommal a Debrecen lövésig is eljutott a túloldalon, de az egyértelmű ferencvárosi fölény ezzel együtt megmaradt, és egy kidolgozott akció végén Varga megszerezte a második gólját.

Szünet után pár percen belül többet mutatott támadásban a DVSC, mint az első félidőben és labdaszerzés után Kocsis passzából Bárány be is talált a kapuba, de les miatt érvénytelen volt a gól, így elmaradt a szépítés. Ennek ellenére bátrabban játszott ekkor a Debrecen, és nem volt már annyira egyoldalú a mérkőzés. Sőt, több hazai helyzet is kialakult. A 70. perc környékén három lövés ment a ferencvárosi kapura, de a labda mindannyiszor középre tartott, így Dibusznak nem volt nehéz dolga. Végül az FTC szerzett még egy gólt Gruber pontos távoli lövésével.

A fővárosiak az első félidőben nagy fölényben játszottak, a másodikban pedig kontrollálták az élénkebbé és bátrabbá váló hazaiak gólszerzési próbálkozásait, és úgy áll a második helyen, hogy az élcsoport többi csapatánál egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

MTI

További híreink

Zacher Gábor szerint van nagyobb veszély a drogoknál

Szoboszlai káprázatos góljával nyert a Liverpool az ágyúsok ellen + videó

Mindenki vízben főzi a rizst – pedig ezzel a trükkel sokkal finomabb lesz!

Makócápa támadás történt a horvátországi Adrián

Marco Rossi nem változtat; Kerkez Milos máris bajban van

Nyilvánosan lenézik a Fradit az Európa-liga-ellenfelei

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Nézze meg Szoboszlai Dominik óriási szabadrúgásgólját az Arsenal ellen!

Nem tagadta Dálnoki Áron, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül + videó

További híreink

Nem tagadta Dálnoki Áron, hogy a Tisza Párt adóemelésre készül + videó

Szoros mérkőzésen győzött a Ferencváros

Óriási nemzetközi akció: lecsaptak a bűnbanda tagjaira Németországban és Görögországban

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Menekült volna, de elkapták – brutális drogfogás a fővárosban + videó
2
Szoboszlai káprázatos góljával nyert a Liverpool az ágyúsok ellen + videó
3
Nyitrai Zsolt: érkezik a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány a nyugdíjasoknak + videó
4
Szájzár az ellenzéki oldalon, Magyar Péter nem engedi nyilatkozni az embereit + videó
5
Szoros mérkőzésen győzött a Ferencváros
6
Horn Gábor: ha az az ára az ukrán nép győzelmének, hogy nincs üzemanyag, akkor nekem ez rendben van + videó
7
Tuzson Bence szerint nem meglepő, hogy Magyar Péter tagadja a Tisza-adó bevezetését + videó
8
Volodimir Zelenszkij: Oroszországra újabb csapásokat fogunk mérni
9
Magyar Péter felfüggesztené egyes sajtóorgánumok működését + videó
10
Sajtóklub: 1300 milliárdot venne ki Magyar Péter az emberek zsebéből + videó

Legfrissebb híreink

Terepszemle Navracsics Tiborral

Terepszemle Navracsics Tiborral

 A fiatalok számára nem az első álláshoz jutás, hanem az első lakáshoz jutás a nagy probléma, ezért örvendetes az Otthon Start Program - erről is beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter egy videóban, amelyet beszélgetőpartnere, Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook-oldalán tettek közzé vasárnap.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Holland Nagydíj - Piastri nyert, Norris kiesett

Holland Nagydíj - Piastri nyert, Norris kiesett

 Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat Zandvoortban, és ezzel 34 pontra növelte az előnyét az összetettben csapattársával, a futamot műszaki hiba miatt feladni kényszerült brit Lando Norrisszal szemben.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!