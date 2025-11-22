Sima győzelemmel tért vissza a legendás stadionba a Barcelona

Megosztás itt:

A gránátvörös-kékek már a szünetben kétgólos előnyben voltak, a fordulást követően pedig megszerezték a harmadik találatukat is. Sőt, a hajrában a kegyelemdöfést is bevitték az ekkor már emberhátrányban futballozó baszkoknak, így fölényes sikerrel gyűjtötték be a három pontot.

A katalánok 909 nap, csaknem két és fél év után játszottak újra tétmérkőzést az 1957 óta otthonokul szolgáló legendás arénában,

hivatalos szponzori elnevezéssel a Spotify Camp Nouban: a legutóbbi tétmeccsre 2023. május 28-án került sor a stadionban a Mallorca ellen, mielőtt a felújítás miatt bezárták. Azóta a Barca a Montjuicen található Olimpiai Stadionban vívta hazai találkozóit.

Fotó: illusztráció (Gemini)