Sikerre éhesen érkezett Torinóba a Barca

Két nagy rangadót is rendeznek szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája ötödik csoportkörében. Az Atlético Madrid a kiesés szélére kerülve lép pályára, a Barcelona Torinóba látogat a Juventushoz.

A túlélésért küzd az Atlético Madrid a Bajnokok Ligája C csoportjában, a Matracosoknak mindenképpen nyerniük kellene Rómában, hogy esélyük maradjon a nyolcaddöntőbe jutásra.

„Túl kell lépnünk azon, hogy nem tudtuk legyőzni a Qarabagot, és arra a két nehéz feladatra kell figyelnünk, amely még előttünk áll. Kevés esélyünk maradt továbbjutni, de a futball éppen attól szép, hogy néha a legváratlanabb dolgok is megtörténnek. Jól kell játszanunk, és akkor továbbjuthatunk” – nyilatkozta Diego Simeone vezetőedző.

A D csoportban igazi szuperrangadóra kerül sor: az eddig veretlen Barcelona az őt hárompontos lemaradással követő Juventushoz látogat. A katalán gárda vezetőedzője úgy fogalmazott: a meccsnek nincs esélyese.

„Tudjuk, hogy a Juventusnak most nagyon kell a győzelem, de azért nekünk is jól jönne a három pont, hiába vezetjük a csoportot. Nagyon jó meccs lesz, nehéz, ahogy Torinóban mindig, de most sikerre éhesek vagyunk” – emelte ki Ernesto Valverde.

A Qarabag a Chelsea-t, az eddig pont nélkül álló Anderlecht a Bayern Münchent fogadja az ötödik csoportkörben, a CSZKA Moszkva a Benficával csap össze. Az A csoportban a Manchester United Bázelbe megy, a skót Celtic a PSG-hez, az Olimpiakosz pedig a Sporting Lisszabonhoz látogat.

A moszkvai és az azerbajdzsáni meccs este hat órakor, a többi mérkőzés háromnegyed kilenckor kezdődik.