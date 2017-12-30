2017. december 30.,
szombat, Dávid napja

Senki nem akarja üzemeltetni az új stadiont

Hír TV

2017. december 30., szombat 12:42, frissítve: szombat 14:21

Nem sikerült üzemeltetőt találni a szombathelyi arénára. A Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. felhívására ugyan két ajánlat is érkezett, ám a közbeszerzési értesítőben megjelent tájékoztató szerint mindkettőt elutasították. A pályázat kiírója nettó 4,5 milliárd forintra becsülte a stadion műszaki üzemeltetésének, gondnokságának és takarításának, illetve az ingatlanok hasznosításának értékét tíz évre.

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stadionHaladásüzemeltető

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