Schmidt Pál az olimpia jegyében történő decentralizációról beszélt Miskolcon

– Itt van ez a szép, csaknem tizenötezer néző befogadására alkalmas diósgyőri stadion. Egyáltalán nem eretnek gondolat, hogy az arénában csoportmeccseket játszhatnának a gyeplabdázók, a labdarúgók és a rögbisek. Természetesen mindent át kellene gondolni: az üzemeltetést, az élelmezést, a kiszolgálást, a közlekedést, az elhelyezést, az energiaellátást, a szemétszállítást, a beléptetést és a védelmet. Manapság már nem lehet azt csinálni, amit korábban Békéscsabán tettek: éspedig azt, hogy a tornászoknak építettek egy csarnokot. Az ilyen és ehhez hasonló létesítményeknek be kell fogadniuk a kézi-, a kosár- és a röplabdázókat, de akár további műfajok képviselőit is. A decentralizált, azaz nem központosított rendezés annyit tesz, hogy Miskolcon túl a Szeged melletti Maty-éri, mindent kielégítő pályán mérhetnék össze tudásukat a kajakosok és kenusok. A már meglévő budapesti komplexumokkal és a vidéki létesítményekkel együtt az ötkarikás játékokat szolgáló objektumaink mintegy kilencven százaléka készen van.

Your browser does not support the video tag.