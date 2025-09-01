Schmidt Ádám: az idei hivatalosan a Sportoló nemzet tanéve lesz

Megosztás itt:

Az ünnepségen Polgár Anikó, az intézmény főigazgatója hivatalosan is megnyitotta a 2025/26-os iskolai tanévet.

Schmidt Ádám köszöntő beszédében elmondta: "Az állami sportvezetés új célokat tűzött ki erre a tanévre, és a Belügyminisztériummal, valamint a Klebelsberg Központtal közösen úgy döntött, az idei hivatalosan a Sportoló nemzet tanéve lesz."

Hozzátette, a különböző felmérések alátámasztják, hogy a rendszeres sportolás jobb életminőséget biztosít mindenki számára.

"Ennek elősegítése céljából a közeljövőben különböző programelemekkel készülünk. Pályázatot írunk ki iskolák közötti versenyre, hogy melyik intézmény a legsportosabb, és ezeket a teljesítményeket értékes ajándékokkal jutalmazzuk"

- közölte.

Az államtitkár kitért a mindennapos testnevelésre is: "Felméréseink alapján kitűnt, hogy vannak iskolák, amelyek nem rendelkeznek megfelelő sportolási lehetőséggel, ezért ezeknek az intézményeknek kültéri kondiparkok létesítésével segítünk."

A Sportoló Nemzet Program keretében jelentette be Schmidt Ádám a nagy sportegyesületekkel tervezett együttműködést.

"Reményeink szerint a programban résztvevő iskolák tagjai a látvány csapatsportágakban, mint a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong vagy a röplabda, ingyenesen látogathatják majd a mérkőzéseket, és a tervben szerepel, hogy később a válogatott mérkőzéseket is" - mondta.

Az ünnepélyes tanévnyitón részt vett Csizmadia Kolos kétszeres világbajnok kajakozó, Adámi-Rózsa Zsanett kétszeres Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes paralimpikon úszó, valamint Gazsó Alida Dóra olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kajakozó, az iskola korábbi tanulója.

A sportért felelős államtitkár közölte, e három sportoló nagykövete lesz a Sportoló Nemzet Programnak.

A tanévnyitó végén a három nagykövet átadta az intézménynek a Sportoló Nemzet zászlóját, amelyet az iskola tanulói közül Benedek Mór, a háromszoros olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó Benedek Tibor fia, valamint Kiss Csanád és Paján Bátor vették át. Mindhárom fiatal tagja volt a nyári U18-as vízilabda Európa-bajnokságon hatodik helyezést elért csapatnak.