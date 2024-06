Schäfer András magyar újságírók előtt értékelte a második Európa-bajnoki csoportmeccset

Megható szavak Schäfer Andrástól, aki egyébként is a jelenlegi magyar válogatott csupaszív játékosa. Az Union Berlin középpályása inkább a stadionban remek hangulatot teremtő magyar szurkolókról akart beszélni, akik a Svájc elleni csalódást keltő vereség után is kitartottak mellettük, mintsem a játékvezető vélt vagy valós hibájáról, ami a németek első góljához vezetett.

