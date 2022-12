Santosban helyezik végső nyugalomra Pelét

Megosztás itt:

Korábbi klubja, az FC Santos azt közölte, hogy a végső búcsúztatón csak a közeli hozzátartozók vesznek részt.

Hétfőn kora reggel a koporsót átszállítják a Sao Pauló-i kórházból a tengerparti városba, ahol az egyesület stadionjának játékterén felravatalozzák, hogy helyi idő szerint 10 órától a szurkolók leróhassák kegyeletüket.

Másnap Santos utcáin halad majd a temetési menet, amely a tervek szerint elhalad Pelé 100 éves édesanyjának háza előtt is.

Pelé a Santosban mutatkozott be a felnőtteknél, majd vált világklasszis játékossá, a csapatot közel húsz évig, 1956 és 1974 között erősítette. Pályafutását a New York Cosmosban zárta le, amelyben 1975 és 1977 között három idényben is szerepelt. Klubjaival szerzett trófeái mellett legnagyobb sikereit a válogatottal érte el, amellyel 1958-ban, 1962-ben és 1970-ben is világbajnok lett. Ez rajta kívül más labdarúgónak még nem sikerült.

A legendás futballista az utóbbi években többször is kórházi kezelésre szorult, tavaly vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. A Sao Pauló-i Albert Einstein Kórház csütörtökön - magyar idő szerint este - közölte a halálhírét.

-------------

Edson Arantes do Nascimento, vagy ahogyan mindenki ismerte, Pelé. 1940. október 23-án született a brazíliai Três Coraçõesban. A történelem egyetlen háromszoros világbajnok labdarúgója. Pályafutása során 1363 mérkőzésen szerepelt, ez alatt 1281 gólt szerzett. Karrierje nagy részét a brazil Santosban töltötte, a brazil válogatottban pedig 92 mérkőzésen 77-szer volt eredményes. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Reuters hírügynökség megválasztotta a 20. század legjobb sportolójának, az UNESCO, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség és a France Football pedig az évszázad legjobb labdarúgójának. A Time magazin minden idők 100 legfontosabb embere közé szavazta be, míg 1961-ben Brazília elnöke Pelé-t nemzeti kincsé nyilvánította. Egyszer azt mondta: “Ha egy nap meghalok, boldog vagyok, mert megpróbáltam a legjobbat nyújtani. A sportom lehetővé tette számomra, hogy ennyit tegyek, mert ez a legnagyobb sport a világon.” Ő pedig minden idők egyik, ha nem a legnagyobb labdarúgója volt. Tavaly augusztusban diagnosztizáltak nála vastagbélrákot, ami ellen a szervezete most feladta a küzdelmet. Pelé 82 éves volt.

HírTV/MTI

Fotó: Reuters