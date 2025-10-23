Fradi-henger percek alatt – így fordított és győzött a magyar bajnok a Salzburg ellen

Megosztás itt:

A leginkább a második félidőben látványos és izgalmas találkozón Varga Barnabás, Kristoffer Zachariassen, valamint Yusuf Bamidele talált be a zöld-fehérek részéről, méghozzá mindössze nyolc perc alatt. Varga az első félidőben tizenegyest hibázott.

Robbie Keane vezetőedző csapata három forduló alatt hét pontot szerzett, így nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az El alapszakaszában.

A Ferencváros két hét múlva a bolgár Ludogorecet fogadja a negyedik körben.

Európa-liga, alapszakasz, 3. forduló:

Red Bull Salzburg (osztrák)-Ferencvárosi TC 2-3 (1-0)

-----------------------------------------------------

Salzburg, Red Bull Aréna, 8342 néző, v: Goga Kikacseisvili (georgiai)

gólszerzők: Baidoo (13.), Vertessen (72.), illetve Varga B. (50.), Zachariassen (56.), Yusuf (58.)

sárga lap: Zachariassen (64.), Raemaekers (81.)

Red Bull Salzburg:

------------------

Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Krätzig (Trummer, 81.) - Yeo (Vertessen, 63.), Diabate, Kjaergaard (Kitano, 63.), Alajbegovic - Ratkov (Onisiwo, 75.), Baidoo (Bischoff, 75.)

Ferencvárosi TC:

----------------

Dibusz - Gartenmann, Raemaekers, Cissé - Makreckis, Ötvös, Kanichowsky (Keita, 78.), Zachariassen, Cadu (O'Dowda, 78.) - Varga B. (Levi, 84.), Yusuf (Joseph, 72.)

I. félidő:

----------

13. perc: Salzburgi akció végén a tizenhatosnál helyezkedő Baidoohoz került a labda, aki megtalálta a rést az előtte tömörülő védők lábai között és nagyon pontosan, laposan gurított Dibusz kapujának bal alsó sarkába (1-0).

21. perc: Rasmussen kezezése miatt tizenegyeshez jutott a Ferencváros, de Varga Barnabás jobb oldalra rúgott büntetőjét Schlager kapus védeni tudta.

II. félidő:

-----------

50. perc: Ötvös balról remekül ívelt a túloldalon a védője mögül kibújó Vargához, aki állítgatás nélkül jobb belsővel a jobb alsó sarokba helyezett hat méterről (1-1).

56. perc: Cadu bal oldalról érkező beadását a rövid oldalon helyezkedő Zachariassen csúsztatta hat méterről a salzburgi kapu bal alsó sarkába (1-2).

58. perc: Zachariassen előrevágott labdájára startolt rá Yusuf, mellel maga elé tette, majd a kimozduló kapus mellett 16 méterről a jobb sarokba passzolt (1-3).

72. perc: A csereként beállt Vertessen kapott remek kiugratást, lerázta magáról a védőjét és kissé jobbról, nagy erővel lőtt 14 méterről Dibusz mellett a hálóba (2-3).

Csendesen és viszonylag kevés turista jelenlétében zajlott az élet napközben Wolfgang Amadeus Mozart szülővárosában, ahol a délelőtt folyamán ugyan felhős, de még kellemes őszi időjárás fogadta a magyar csapat szurkolóit. Legalábbis azokat, akik eljutottak Salzburgba, az osztrák hatóságok ugyanis nem engedték át a határon a különvonatra szállt zöld-fehér szimpatizánsokat, ők így nem lehettek jelen a 30 ezer fő befogadására képes Red Bull Arénában. Késő délutánra az ebédidő után eleredt eső kifejezetten erőssé vált, és talán ez is eltántorította a hazai drukkereket a helyszíni jelenléttől, mindenesetre a kezdő sípszónál nagyjából nyolcezer néző volt jelen a létesítményben.

Az első tíz percben a heves esőzés és a felázott talaj ellenére nem lehetett panasz az iramra, ráadásul mindkét csapat becsülettel próbálkozott támadásokat is vezetni. Ennek ellenére igazán veszélyes szituációk ebben a periódusban egyik kapu előtt sem alakultak ki, majd

szinte a semmiből megszerezte a vezetést a Salzburg.

Hátrányban kicsit változtatott a játékán a Ferencváros, amelynek az első szépen végigvitt akciója tizenegyessel zárult kezezés miatt. Varga büntetőjét azonban Schlager kapus kivédte, ez lendületet adott a hazaiaknak, de kisvártatva a magyar együttes is újfent rendezte a sorokat és újabb ígéretesnek tűnő akciókkal próbálkozott, ezeknek a befejezésébe azonban rendre hiba csúszott.

Fordulás után nagyon hamar összejött az egyenlítés a Ferencvárosnak, ráadásul a zöld-fehérek irányítani kezdték a meccset és két perc alatt két gólt szerezve nemcsak fordítottak, hanem jelentősnek mondható előnyre tettek szert.

Ennek birtokában remek játékkal rukkoltak elő Robbie Keane tanítványai, akik további találatokat is elérhettek volna, de az akciók befejezése nem sikerült. A hajrához közeledve új erőre kapott a hazai együttes, amely hamarosan kihasználta az FTC védelmének bizonytalankodását, és szépített. Ez a gól további lendületet adott a Salzburgnak, amely egy ideig nagy nyomást helyezett a riválisra, de aztán a cserékkel felfrissített Ferencváros ismét tetszetős támadásokat vezetett, amelyek végén viszont megint nem sikerült betalálnia. Az utolsó percekben védekezésben nagyon kellett koncentrálnia a magyar csapatnak, amely végül a lefújásig megőrizte az egygólos előnyt és szép sikert aratott Salzburgban.

Fotó: A Ferencváros játékosai ünnepelnek, miután gólt szereztek a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában játszott FC Red Bull Salzburg - Ferencvárosi TC mérkőzésen a salzburgi Red Bull Arénában 2025. október 23-án. MTI/Szigetváry Zsolt