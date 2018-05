Sallói góljával nyert a Sporting Kansas City

ORBÁN VIKTOR SZERINT SÚLYOSAN BEAVATKOZOTT A VÁLASZTÁSOKBA A KÚRIA, MERT NÉGYEZER HATÁRON TÚLI SZAVAZATOT ÉRVÉNYTELENÍTETT FORMAI HIBÁK MIATT. A KEDDI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK NAPJÁN A TEK KÖRBEZÁRJA A KOSSUTH TERET MÉRCE.HU. A KEDDI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK SZERVEZÕI A BÍRÓSÁGHOZ FORDULNAK A TEK INTÉZKEDÉSE MIATT. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT AZ OLAF MÉSZÁROS LÕRINC CÉGE ELLEN, A CSATORNÁZÁSI TENDEREK ÜGYÉBEN ALFAHÍR.HU. A SZÉLSÕJOBBOLDALI DIKTATÚRÁT ÉPÍTÕ ORBÁN VIKTOR ELLEN TÜNTETETT EGY ÚJ MOZGALOM, A SZEGEDI CIVIL HÁLÓ. LEMONDOTT A MOMENTUM ELNÖKSÉGE A PÁRT KÜLDÖTTGYÛLÉSÉN. HÁROM TELEPÜLÉSEN RENDEZNEK IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST. DRÁVAGÁRDONYBAN ÉS HERENCSÉNYBEN POLGÁRMESTERT, ZÁHONYBAN TELEPÜLÉSVEZETÕT ÉS KÉPVISELÕTESTÜLETET VÁLASZTANAK. NEM ENGEDIK BE AZ INDEX, A HVG ÉS A 444 ÚJSÁGÍRÓIT A PARLAMENT MÁJUS 8-I ALAKULÓ ÜLÉSÉRE. MAGYAR ÚJSÁGÍRÓK SZÖVETSÉGE: TÖRVÉNYELLENES AZ ÚJSÁGÍRÓK KITILTÁSA A PARLAMENTBÕL. NÕTT A SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS AZ EU-BAN, MAGYARORSZÁG KÖNYVELTE EL A HATODIK LEGNAGYOBB NÖVEKEDÉST. KÖRLEVÉLBEN HÍVTA FEL A FIGYELMET AZ ÁLHÍREK JELENTETTE VESZÉLYRE FERENC PÁPA. TÖBB TÍZEZER RADIKÁLIS BALOLDALI AKTIVISTA TÜNTETETT PÁRIZSBAN EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK POLITIKÁJA ELLEN. AGYVÉRZÉST KAPOTT, MAJD MEGMÛTÖTTÉK SIR ALEX FERGUSONT, A MANCHESTER UNITED KORÁBBI EDZÕJÉT. BRIT ÜZLETI MINISZTER: LESZ VÁMMEGÁLLAPODÁS NAGY-BRITANNIA ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖTT BREXIT UTÁN. IZRAELI MAGÁNKÉMEKKEL PRÓBÁLTA LEJÁRATNI OBAMA NEMZETBIZTONSÁGI TANÁCSADÓIT TRUMP ÉS CSAPATA. MEGHALT A HAMÁSZ 6 TECHNIKUSA EGY REJTÉLYES ROBBANÁSBAN A GÁZAI ÖVEZETBEN. MEGNYÍLTAK VASÁRNAP REGGEL A SZAVAZÓHELYISÉGEK LIBANONBAN, AHOL 9 ÉV UTÁN MOST TARTANAK ELÕSZÖR PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKAT. ÚJABB LÉGICSAPÁST HAJTOTT VÉGRE AZ IRAKI LÉGIERÕ AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET SZÍRIAI ÁLLÁSAI ELLEN. ÉSZAK-KOREA: AZ AMERIKAI NYOMÁSGYAKORLÁS NEM KEDVEZ A PÁRBESZÉDNEK. FELLÕTTÉK A NASA ÚJ MARS-SZONDÁJÁT, HOGY A VÖRÖS BOLYGÓN FÖLDTANI VIZSGÁLATOKAT VÉGEZZEN. VÁDEMELÉST JAVASOL A RENDÕRSÉG KÉT FÉRFI ELLEN, AKIK BETÖRTÉK EGY PÉCSI POSTAHIVATAL ABLAKÁT. A MEZÕKÖVESD ELLENI VERESÉG UTÁN A RENDÕRÖKNEK KELLETT KIMENTENIE A DIÓSGYÕR FUTBALLISTÁIT 24.HU. A VESZPRÉMI RENDÕRÖK ÕRIZETBE VETTÉK AZT A KÉT FÉRFIT, AKIK ELFOGÁSUK ELÕTT ÉS UTÁN IS ELVITTEK EGY-EGY AUTÓT ÉS KARAMBOLOZTAK VELÜK. HOSSZÚ BETEGSÉG UTÁN, 81 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT HORGAS BÉLA KÖLTÕ, ÍRÓ. TÛZ VOLT EGY VI. KERÜLETI, EÖTVÖS UTCAI LAKÁSBAN; A HÁROMSZINTES TÁRSASHÁZ MÁSODIK EMELETI OTTHONÁBAN BERENDEZÉSI TÁRGYAK ÉGTEK.