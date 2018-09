Sallaiért eurómilliókat fizettek, Futács csapat nélkül maradt

Éjfélkor véget ért a nemzetközi átigazolási időszak, a labdarúgócsapatok nagy visszhangot kiváltó transzfert már nem kötöttek, de több magyar játékos is klubot váltott. Sallai Rolandért eurómilliókat fizetett új német klubja, Futács Márkó viszont átmenetileg csapat nélkül maradt.

Cristiano Ronaldo távozása Madridból volt az átigazolási időszak legnagyobb durranása. A portugál klasszis Torinóba költözött, a Juventus meccseinek és az olasz bajnokságnak azóta meg is ugrott a nézettsége.

A spanyol fővárosban igazán nagy sztárral nem tudták pótolni Ronaldot, végül egy dominikai csatár érkezett. Mariano Díaz játékjoga korábban is a Madridé volt, most egy szerződéses opció révén happolták el Sevilla elől a Lyonból érkező támadót 22 millió euróért.

A legtöbbet idén is a Premier League csapatok költöttek, a szigetországban most egy kapusért fizették a legtöbbet: a Chelsea a spanyol Kepáért szurkolt le 80 milliót a Bilbaonak. A hálóőr teljesítményét a magyar szurkolók is közelebbről figyelhetik majd, a londoni kék ugyanis a Videotonnal kerültek egy csoportba az Európa Ligában.

A kupaporondon ősszel is érdekelt fehérváriak rá is kapcsoltak az átigazolásokra, magyar rekordot jelentő 2,2 eurót fizettek a Dinamo Zagreb bosnyák válogatott támadójáért, Armin Hodzicért.

A Puskás Akadémia is külföldi támadót igazolt, Bryan de Jesús egy évre kölcsönbe érkezett Felcsútra és azt szeretné, ha játéka révén felfigyelnének rá Európában.

Egy magyar tehetségre már felfigyeltek: Sallai Roland a Bundesligába igazolt, a Freiburg 4,5 millió eurót utalt a ciprusi Apoelnek a magyar válogatott csatárért, aki tört magyarsággal üdvözöltek a klub Facebook-oldalán.

Egy másik magyar válogatott támadó viszont új klubot kereshet, Futács Márkóval a Hajduk Split ugyanis szerződést bontott, a csatár most európai ajánlatokra vár.