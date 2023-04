Sallai Roland: hullámvasút volt ez a szezon

Megosztás itt:

"Nagyon örültem, mert régóta vártam erre a találatra, ráadásul a három ponttal versenyben maradtunk a Bajnokok Ligája-indulásért" - mondta a közmédiának adott interjúban a Werder Bremen vasárnapi legyőzéséről Sallai, aki idénybeli első bajnoki gólja mellett gólpasszal is segítette együttesét a 2-1-re megnyert meccsen.

A 25 éves támadó abban reménykedik, hogy az szezon hátralévő részében már nem lesz olyan sérülése, amely miatt meccset kell kihagynia, mert számára hullámvasút volt ez az idény. Hozzátette, noha kevesebb játéklehetőséget kapott az elmúlt hónapokban, ő ugyanúgy a maximumot nyújtotta az edzéseken.

"Ez egy ilyen időszak, ebből kell kilábalni, de talán egy lábbal már kint is vagyok belőle" - fogalmazott Sallai, aki vasárnap ötödik sárga lapja miatt nem állhat csapata rendelkezésére a bajnoki fordulóban.

A jelenleg ötödik helyen álló Freiburg szereplésével kapcsolatban úgy vélekedett, most már ki lehet mondani, hogy a négybe kerülés, azaz a BL-indulás kiharcolása a cél, tekintve, hogy Schäfer András csapata, a harmadik Union Berlin mindössze két, míg a Gulácsi Pétert, Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket foglalkoztató RB Leipzig egyetlen ponttal előzi meg a Freiburgot.

"Minden lehetséges, nagyon kemény lesz az utolsó hat forduló. Mindent beleadunk és megpróbáljuk kiharcolni a BL-indulást, ami a klub számára is nagy dolog lenne. Tudjuk, hogy a Leipzig papíron erősebb, de májusban kétszer is játszunk vele, az sok mindent megmutat majd. Kis dolgokon fognak múlni azok a meccsek, ahogy a végső helyezések is" - utalt arra Sallai, hogy lipcseiekkel nemcsak a Bundesligában, hanem a Német Kupa elődöntőjében is találkoznak. A Bayern München és a Borussia Dortmund versenyfutásával kapcsolatban megjegyezte, bár a bajorok fölénye "nem annyira tiszta", mint a korábbi években, szerinte így is bajnokok lesznek a keretük "nagyobb kvalitásának" köszönhetően.

Esetleges klubváltásáról nem akart nyilatkozni, mert jelenleg csakis a szezon hátralévő részére koncentrál, azt viszont megjegyezte, hogy a szerződése 2025-ig érvényes.

"Szeretnénk mindkét júniusi meccset megnyerni, mert ha sikerül, akkor jó pozícióból várhatjuk az őszi folytatást. Látszólag könnyű a csoport, de nagyon nem az" - mondta a magyar válogatott Eb-selejtezői kapcsán Sallai, aki úgy vélte, júniusban a montenegrói, majd utána hazai pályán a Litvánia elleni meccs is nehéz lesz. A nemzeti együttes márciusban a bolgárok 3-0-s legyőzésével kezdte a sorozatot.