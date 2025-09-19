Keresés

2025. 09. 19. Péntek
Sport

Sallai Roland az örmények ellen sem játszhat

2025. szeptember 19., péntek 08:51 | MTI
vb-selejtező eltiltás magyar labdarúgó-válogatott Sallai Roland

Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

  Sallai Roland az örmények ellen sem játszhat

A nemzetközi szövetség (FIFA) fegyelmi testületének döntéséről a Magyar Labdarúgó Szövetség számolt be pénteken. A határozat értelmében a támadó - aki kihagyta a portugálok elleni hazai mérkőzést - az örmények ellen sem léphet még pályára.

A csapat szeptember 6-án Dublinban 2-2-es döntetlent játszott, Sallait azon a mérkőzésen az 52. percben azonnali piros lappal küldte le a pályáról a játékvezető. Marco Rossi együttese ezt követően, 9-én a Puskás Arénában 3-2-es vereséget szenvedett a portugáloktól. A harmadik fordulóban, az örményekkel október 11-én csap össze a válogatott, ugyancsak hazai környezetben.

A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll a csoportjában, amelyből az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

Ruszin-Szendi Romulusz vállalhatatlan dolgairól beszélt egykori helyettese + videó

 Lefoglalta a rendőrség Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét - erősítette meg a volt vezérkari főnök. A bukott katona továbbá azt írta: eljárás is indult ellene. A témában és egyéb meglehetősen kínos ügyekben Pintér Ferenc biztonságpolitikai szakértő, veterán katona, Ruszin-Szendi egykori kollégája volt a Napindító vendége. 

