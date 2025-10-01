Saját rekordját is darabokra szedte: 591 cm a valaha volt legjobb – Ekler Luca aranyérmes a paraatlétikai vb-n

Megosztás itt:

582 centiméter volt az eddigi világcsúcs, Ekler Luca ugrott 591-et. Ez a 9 centiméteres különbség jelenti az aranyérmet, a sorozatban negyedik világbajnoki címet, és azt az új rekordot, ami a magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb eredménye.

Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnokunk (2021, 2024) nem elégedett meg az arannyal: az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon a T38-as kategória távolugró számában szó szerint felülmúlta önmagát. A TFSE 26 éves atlétája már a második kísérletével megjavította a 2022 óta általa tartott rekordot, de a pontot az i-re az ötödik sorozatban tette fel: 591 centiméterrel diadalmaskodott.

A magyar uralom megkérdőjelezhetetlen: a legközelebbi rivális, egy kolumbiai versenyző is csak 542 centiméterrel tudta befejezni a versenyt, ami fél méteres különbséget jelent. Ez a győzelem nem csupán egy érem: a 2019-es, 2023-as és tavalyi vb-címek után Ekler Luca sorozatban negyedszer bizonyította, hogy a kategóriája vitathatatlan királynője.

A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében. Ekler Luca lenyűgöző teljesítménye remek alapot szolgáltat a további magyar sikerekhez.

