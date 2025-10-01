Keresés

Saját rekordját is darabokra szedte: 591 cm a valaha volt legjobb – Ekler Luca aranyérmes a paraatlétikai vb-n

2025. október 01., szerda 17:27 | Nemzeti Sport

A magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb teljesítménye: Ekler Luca paralimpiai és világbajnoki címei mellé újabb aranyat gyűjtött be az Újdelhiben zajló vb-n. A győzelem értékét növeli, hogy a magyar versenyző 591 centiméterrel új világcsúcsot állított fel. A T38-as kategóriában a legközelebbi rivális közel fél méterrel maradt le.

  • Saját rekordját is darabokra szedte: 591 cm a valaha volt legjobb – Ekler Luca aranyérmes a paraatlétikai vb-n

582 centiméter volt az eddigi világcsúcs, Ekler Luca ugrott 591-et. Ez a 9 centiméteres különbség jelenti az aranyérmet, a sorozatban negyedik világbajnoki címet, és azt az új rekordot, ami a magyar sporttörténelem egyik legkiemelkedőbb eredménye.

Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnokunk (2021, 2024) nem elégedett meg az arannyal: az Újdelhiben zajló paraatlétikai világbajnokságon a T38-as kategória távolugró számában szó szerint felülmúlta önmagát. A TFSE 26 éves atlétája már a második kísérletével megjavította a 2022 óta általa tartott rekordot, de a pontot az i-re az ötödik sorozatban tette fel: 591 centiméterrel diadalmaskodott.

A magyar uralom megkérdőjelezhetetlen: a legközelebbi rivális, egy kolumbiai versenyző is csak 542 centiméterrel tudta befejezni a versenyt, ami fél méteres különbséget jelent. Ez a győzelem nem csupán egy érem: a 2019-es, 2023-as és tavalyi vb-címek után Ekler Luca sorozatban negyedszer bizonyította, hogy a kategóriája vitathatatlan királynője.

A szerdai versenynapon még Szőllősi István lesz érdekelt a magyarok közül az F20-as kategória súlylökő döntőjében. Ekler Luca lenyűgöző teljesítménye remek alapot szolgáltat a további magyar sikerekhez.

Teljes cikk a NEMZETI SPORT oldalán olvasható.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

