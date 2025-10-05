Keresés

2025. 10. 05. Vasárnap
Sport

Russell rajt-cél győzelmet aratott Szingapúrban, világbajnok a McLaren

2025. október 05., vasárnap 15:51 | MTI
Szingapúri Nagydíj világbajnok McLaren Forma-1 George Russel

George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, amelyen a McLaren istálló a címét megvédve megnyerte a konstruktőrök világbajnoki pontversenyét.

  • Russell rajt-cél győzelmet aratott Szingapúrban, világbajnok a McLaren

A 27 éves Russell az idei második és pályafutása ötödik sikerét aratta a villanyfényes futamon.

A brit pilóta mögött a címvédő és négyszeres vb-győztes Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője ért célba másodikként, a dobogó alsó fokára pedig a brit Lando Norris állhatott fel (McLaren).

A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) negyedik lett, így az előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, a szingapúri eredménnyel ugyanakkor a McLaren a hátralévő hat futam végeredményétől függetlenül sorozatban másodszor világbajnok a konstruktőrök között.

A szezon két hét múlva Austinban folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával.

fotó: MTI/AP/Vincent Thian

