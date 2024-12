Rövidpályás úszó-vb - Márton, Sárkány és a 4x200 méteres női gyorsváltó is döntőzik csütörtökön

Megosztás itt:

A délelőtti előfutamokból a magyarok közül elsőként Komoróczy Lora ugrott medencébe, aki 50 méter háton egyéni legjobbját (26.47) megjavítva, 26.38 másodperccel a kilencedik helyen bejutott az esti középdöntőbe.

"Ez volt a terv, pedig a fordulómat sikerült elrontanom. Nagyon várom az estit, remélem, tudok még kétszer úszni" - nyilatkozta az MTI-nek a 18 éves versenyző, aki ugyan 100 méter vegyesen is a nevezettek között szerepelt, de mint elmondta, nem is tervezte előzetesen ezt a számot, így nem is indul.

A férfiak hasonló számában Kós Hubert - aki szerdán 100 méter háton ezüstérmet nyert - 23.05 másodperccel csapott célba, ezzel Milák Kristóf 2021-es, 23.08-as országos csúcsát adta át a múltnak. Az Egyesült Államokban, a legendás Bob Bowman irányításával készülő magyar úszó összesítésben a hatodik helyen jutott az esti középdöntőbe, míg a szám másik magyar indulója, Jászó Ádám 23.98-cal a 34. helyen végzett.

Kósnak ez volt a negyedik úszása a Duna Arénában zajló világversenyen és negyedik alkalommal zárt országos csúccsal. Az MTI kérdésére a vegyes zónában azt mondta, örülne neki, ha folytatódna ez a tendencia, mert akkor az azt jelentené, hogy bejut a fináléba ebben a számban is. A Texas Egyetemen készülő Kós - aki bízik benne, hogy a középdöntőben egy jobb pozícióban úszva még jobb időt ér el - ezen kívül még fő számában, 200 méter háton és 100 méter pillangón nevezett egyéniben, utóbbival kapcsolatban megjegyezte, sajnos ebben az úszásnemben nem tudott annyit és olyan minőségben készülni, mint ahogyan azt előre eltervezte.

Női 200 méter pillangón a világbajnokság után visszavonuló Kapás Boglárka 2:08.91-es idővel 14. lett, míg Ilyés Laura - akinek Sebestyén Dalma adta át az indulás lehetőségét, miután honfitársának a nemzetközi doppingellenes ügynökség hamis vádjai miatt korábban több mint egy évet kellett kihagynia - egyéni legjobbját (2:07.78) megjavítva, 2:06.93-mal a 11. helyen zárt. Egyikük sem jutott tovább.

"Nagyon hullámos volt ez a futam, de azt sikerült elérnem, amit előre elterveztem. Úgy szálltam ki a medencéből, hogy mindent kiadtam magamból, alig kaptam levegőt" - nyilatkozott a 31 éves, olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok Kapás, akinek a pályafutásából így már csak a 400 méter vegyes maradt hátra.

"Bevallom őszintén, egy kicsit már várom, hogy túllegyek rajta" - jegyezte meg a közönség egyik legnagyobb kedvence.

"Nagyjából ezt az időt írtam fel magamnak előre, nagyon örülök, hogy sikerült elérnem. - mondta a vegyes zónában Ilyés Laura, aki a versenysport mellett az orvosi egyetemen tanul. - Ez a világbajnokság bebizonyította számomra, hogy a legnagyobb mélységekből is van visszaút. Egy évvel ezelőtt nem hittem volna el, ha valaki azt mondja, hogy ebben a számban ott leszek majd együtt a világ legjobbjaival, Summer McIntosh-sal, vagy Regan Smith-szel. Nagyon boldog vagyok, ennek még adok egy napot, onnantól kezdve viszont készülök a jövő évi nagymedencés világbajnokságra".

Ugyanebben a számban a férfiaknál Márton Richárd 1:51.79 perces idővel csapott célba és a nyolcadik helyen "becsúszott" a döntőbe úgy, hogy a saját futamát követően ötödik volt összesítésben, és még két verseny is hátra volt ekkor.

"Ezt megint sikerült nagyon kicentizni, de valahogy mindig így alakul. Mindenesetre sorozatban a harmadik világbajnokságomon úszhatok döntőt, és az idővel is elégedett vagyok" - mondta a vegyes zónában Márton.

Férfi 100 méter vegyesen Andor Benedek 53.67 másodperccel az utolsó, azaz 16. még bejutó helyet elcsípve ott lesz a középdöntőben.

Férfi 400 méter gyorson Sárkány Zalán egyéni legjobbját (3:40.31) jelentősen túlszárnyalva, 3:38.43-as idővel bejutott az esti fináléba.

"A rosszul sikerült ezerötszáz után szükségem volt egyfajta megerősítésre, hogy itt van a helyem a világbajnokságon, éppen ezért nagyon boldog vagyok. Most az edzőszemüvegemben úsztam, és nem is ment ezúttal víz a szemebe, a fordulóim pedig kifejezetten jól sikerültek. Az esti egy igazi örömúszás lesz" - nyilatkozta Sárkány.

A délelőtti program a 4x200 méteres női gyorsváltók két előfutamával zárult, a magyarok - Ábrahám Minna, Ugrai Panna, Molnár Dóra, Pádár Nikolett összeállításban - 7:43.60 perces eredménnyel hatodikként készülhetnek a fináléra.

Fotó: Márton Richárd a férfi 200 méteres pllangóúszás előfutamában az úszók rövidpályás világbajnokságán a Duna Arénában 2024. december 12-én. MTI/Hegedüs Róbert