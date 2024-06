Rossi: nem biztos, hogy négy év múlva még szövetségi kapitány leszek

Rossi felidézte, hogy a magyar válogatott élén ritkán van könnyű meccse, többször is megesett, hogy hasonlóan drámai végjáték döntött, mint most a skótok ellen.

Lehet, hogy így is véget ér nekünk a torna, és végül nem jutunk tovább, de legalább már van három pontunk. Ráadásul a második Eb-men megvan az első győzelmem a csapattal. Erre büszke vagyok, még ha a két Eb-n elért egy győzelem, két döntetlen, három vereség nem is túl jó mérleg.

