Rossi nehéz mérkőzésre számít az észtek ellen

2018. OKTÓBER 14., VASÁRNAP ÖTNAPOS ÜLÉSSEL FOLYTATJA MUNKÁJÁT AZ ORSZÁGGYÛLÉS, A KÉPVISELÕK KEDDEN SZAVAZHATNAK A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. GULYÁS GERGELY: EURÓPÁT AGRESSZÍV ÉS INTOLERÁNS SZÉLSÕSÉG URALJA. ELSÕ SZÁMÚ NEMZETI ÜGYNEK NEVEZTE AZ UTÁNPÓTLÁST ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK FELCSÚTON, A PUSKÁS AKADÉMIA SPORT- ÉS KONFERENCIAKÖZPONT ÁTADÓJÁN. TOVÁBB KELL EMELNI A MAGYAR KATONÁK LÉTSZÁMÁT - JELENTETTE KI BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER. A TERMELÉSI TÁMOGATÁS KITERJESZTÉSÉT KEZDEMÉNYEZTE A KIVI- ÉS FÜGETERMESZTÉSRE MAGYARORSZÁG AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNÁL VG.HU. KOVÁCS ZOLTÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: A KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉSRE VÁLASZUL ANGOL NYELVÛ TÁJÉKOZTATÓ VIDEÓKAT KÉSZÍT FACEBOOK. FÕPOLGÁRMESTER: A 3-AS METRÓ BEFEJEZÉSE ÉS A BKV JÁRMÛCSERÉJE IS BEKERÜL A FEJLESZTÉSI TANÁCSBA KOSSUTH RÁDIÓ. FELKÉSZÜLT A FÛTÉSI SZEZONRA A HAZAI ENERGIASZEKTOR, BIZTOSÍTOTT AZ ELLÁTÁS MONDTA KADERJÁK PÉTER, ITM-ÁLLAMTITKÁR. EGYSZERÛSÖDIK AZ ÜGYFÉLÁTVILÁGÍTÁS, POSTAI ÚTON IS PÓTOLHATJÁK A HIÁNYZÓ DOKUMENTUMOKAT A PÉNZÜGYI ÉS A NEM PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK ÜGYFELEI VG.HU. AZ ORSZÁGOS ATOMENERGIA-HIVATAL FÕOSZTÁLYVEZETÕJE: A KIS AKTIVITÁSÚ RADIOAKTÍV HULLADÉKOKAT A FÖLD FELSZÍNÉN IS TÁROLNI FOGJÁK INFOSTART.HU. HÉTFÕTÕL EGY ÚJ, 40 HAJLÉKTALAN ELHELYEZÉSÉRE ALKALMAS, IDEIGLENES FOGADÓ ÁLLOMÁST MÛKÖDTET A MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT. HÉTFÕN KÖZLI A KSH AZ ÉPÍTÕIPARI TERMELÉS AUGUSZTUSI TELJESÍTMÉNYÉRÕL SZÓLÓ STATISZTIKÁJÁT VG.HU. TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKAT TARTANAK BAJORORSZÁGBAN. KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSOK SZERINT A VÁLASZTÁSOK LEGESÉLYESEBB PÁRTJA A KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ LEHET. A BAJOR TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOKON A KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ 35 ÉS FÉL SZÁZALÉKOT SZERZETT, A ZÖLDEK PEDIG 18,5 SZÁZALÉKKAL A MÁSODIK HELYEN VÉGEZTEK EXIT POLL. CNN: EGYRE TÖBBEN GONDOLJÁK, HOGY DONALD TRUMP ESÉLYES A MÁSODIK ELNÖKI CIKLUSRA IS. OSZTRÁK KANCELLÁR: A SARGENTINI-JELENTÉS NEM ÍTÉLET MAGYARORSZÁG ELLEN, HANEM LEHETÕSÉG EGY PÁRBESZÉD ELKEZDÉSÉRE. SZAÚD-ARÁBIA MINDENT MEGTOROL HA BÜNTETÕINTÉZKEDÉSEKET HOZNAK ELLENE DZSAMÁL HASOGDZSI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ ELTÛNÉSE MIATT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: KÖZÉP-EURÓPA ELVÁRJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL, HOGY MEGÁLLAPODÁSSAL ZÁRULJANAK A BREXIT-TÁRGYALÁSOK. KLIMKIN: HATÉKONYABBÁ KELL TENNI A PÁRBESZÉDET A KÁRPÁTALJAI MAGYAR OKTATÁSRÓL ÉS A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRÓL. 20 NAP UTÁN SZABADON ENGEDTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUST, AKIT TÜNTETÉS SZERVEZÉSE MIATT ZÁRTAK BÖRTÖNBE. TÖBB MINT 40 ÉV ÓTA ELÕSZÖR INDÍTOTT AZ ETIÓPIAI LÉGITÁRSASÁG JÁRATOT SZOMÁLIÁBA. HÁROM EMBER MEGHALT ÉS ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, AMIKOR EGY KISREPÜLÕ LESZÁLLÁS KÖZBEN A VÁRAKOZÓK KÖZÉ CSAPÓDOTT A NÉMETORSZÁGI FULDA KÖZELÉBEN MTI. FÁKAT DÖNTÖTT KI ÉS AUTÓKAT RONGÁLT MEG PORTUGÁLIA TENGERPARTI RÉSZÉN A TRÓPUSI VIHARRÁ SZELÍDÜLT LESLIE-HURRIKÁN. SZAKADÉKBA ZUHANT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ PLATÓS KISTEHERAUTÓ TÖRÖKORSZÁGBAN, A BALESETBEN 19-EN MEGHALTAK. AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET 130 CSALÁDOT HURCOLT EL TÚSZNAK A SZÍRIAI EL-BAHRA MENEKÜLTTÁBORBÓL. LEGKEVESEBB ÖT EMBER MEGHALT A DÉL-KÍNAI SANTOU VÁROSÁBAN, EGY JÁTÉKKLUBBAN BEKÖVETKEZETT TÛZESETBEN. OSZLOPNAK, MAJD FÁNAK ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ TISZAFÖLDVÁR KÜLTERÜLETÉN, A JÁRMÛ UTASA A KÓRHÁZBA SZÁLLÍTÁST KÖVETÕEN MEGHALT. TEHERVONAT GÁZOLT HALÁLRA EGY FÉRFIT SOPRONBAN, A HELYSZÍNELÉS IDEJÉN ÁLL A VONATKÖZLEKEDÉS SOPRON ÉS AUSZTRIA KÖZÖTT. MÛSZAKI OKOKBÓL BUDAPESTEN SZÁLLT LE A WIZZAIR KOLOZSVÁRRÓL RÓMÁBA TARTÓ JÁRATA. KIGYULLADT EGY CSALÁDI HÁZ KISÚJSZÁLLÁSON, A TÛZBEN EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. KIGYULLADT EGY SERTÉSTELEP ALSÓMOCSOLÁDON, A TÛZBEN AZ OTT TARTOTT 1900 MALAC MINDEGYIKE ELPUSZTULT.