Rossi: minden meccsen a győzelem a cél

Ellenféltől függetlenül minden mérkőzésen a győzelem a célja Marco Rossinak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, aki szombaton a Finnország otthonában sorra kerülő Nemzetek Ligája-nyitányon mutatkozik be a kispadon.

Aki nem a győzelemre készül, az már a mérkőzés előtt vereségre van ítélve - nyilatkozta hétfőn a telki edzőközpontban tartott sajtótájékoztatón az olasz szakember, aki három nappal később a Groupama Arénában - zártkapus mérkőzésen - Görögország ellen irányítja csapatát.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Budapest Honvéddal 2017-ben bajnok tréner elmondta, a futball sem különbözik bármiféle másik munkahelytől, így olyan környezetet akarnak kialakítani a szakmai stábbal, ahová szívesen járnak az emberek dolgozni. Hozzátette, szigorú szabályok első sorban a pályán lesznek, de azon kívül is fontos, hogy egy jó hangulatú társaság álljon össze.

A szövetségi kapitány hangsúlyozta, fontos a jó rajt: Olaszországban van egy mondás, miszerint a jól elkezdett munka a félig befejezett munka. Szerencsére korábbi magyarországi pályafutásom jól kezdődött, s most is azért fogok dolgozni, hogy ez így legyen, és további sikereket érjek el - tette hozzá.

Marco Rossi ugyanakkor kiemelte, nem lesz könnyű dolga szövetségi kapitányként, ugyanis itt jóval kevesebb ideje van a felkészítésre, ráadásul rögtön tétmérkőzésekkel kell kezdenie. A klubcsapatoknál volt idő a játékosok fejébe látni, velük együtt gondolkodni. Itt most az idő az első számú ellenfelünk, de azt gondolom, több labdarúgónak is megvan a kellő rutinja ahhoz, hogy megoldja így is a feladatát - vélekedett.

A szakvezető elmondta, büszke rá, hogy a magyar válogatott szövetségi kapitánya lehet, s ennek megfelelően fog viselkedni a kispadon, de persze temperamentumából adódóan biztosan sokszor lesz izgatott.

A tréner beszélt arról is, hogy milyen fontos a szurkolókkal való jó viszony, a közelmúltban is lehetett tapasztalni, mennyit számítanak a nézők, például a Vidi európai kupaszereplése alkalmával. Hozzátette, a közösségi médiában oldalát ugyan nem ő kezeli, de mindenképpen tartani fogja a kapcsolatot a drukkerekkel.

A játékosok közül Szalai Ádám és Fiola Attila állt a sajtó rendelkezésére, előbbi fantasztikusan kezdett a Bundesligában, ugyanis két mérkőzésen szerzett három találatával vezeti a góllövőlistát.

Nagyon jól érzem magam, fontos, hogy sérülésmentesen tudtam végigcsinálni a teljes felkészülést. Külön örülök neki, hogy nincsenek barátságos mérkőzések, hanem két lehetőségünk van arra, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra - nyilatkozta a Hoffenheim légiósa, aki megjegyezte, az nyilván nem optimális hogy felkészültek egy szövetségi kapitánnyal, és most öt napjuk van egy másikkal.

Szalai kijelentette, ahogyan korábban is, próbál vezérként tekinteni magára: Segítek a fiataloknak és a kapitánynak is, hogy minél inkább átmenjen, amit kér a csapattól - jegyezte meg. Újságírói kérdésre válaszolva a hiányzó Dzsudzsák Balázsról is beszélt: " Egy olyan képességű futballistára, mint Balázs, mindenképpen szükség van, ha csúcsformában van. Remélem, minél hamarabb sikerült csapatot találnia, hiszen a magyar futball még nem tart ott, hogy ne lenne szüksége rá.

Fiola Attila több sérüléssel is bajlódik, a játékát azonban ezek nem veszélyeztetik. A Vidi védőjének a kezében és kis lábujjában is el van törve egy csont, előbbit műteni kellett volna, de a futballista ezt elvetette, ugyanis a beavatkozás két hónapos pihenővel járt volna.

Az eseményen bemutatták a nemzeti csapat új mezeit, amely a megszokott fehér és piros színű, ugyanakkor látványos újítás a halványszürke csíkozás.