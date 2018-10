Rossi jó játékot vár a görögök ellen

2018. OKTÓBER 11., CSÜTÖRTÖK TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019. ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. A FÕPOLGÁRMESTER FELTÉTELE, A BUDAPESTI FEJLESZTÉSI TANÁCS LÉTREHOZÁSA VOLT. DK: TARLÓS ISTVÁN ÚGY VÁLLALTA AZ ÚJRAINDULÁST A FÕPOLGÁRMESTERI POSZTÉRT, HOGY ELÕRE LEMONDOTT MINDEN FÕVÁROSI JOGKÖRRÕL. NEM VESZI NAPIRENDRE A HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI FIDESZ MÁRKI-ZAY PÉTER POLGÁRMESTER A KÖZGYÛLÉS FELOSZLATÁSÁRA ÉS ÚJ VÁLASZTÁS KIÍRÁSÁRA TETT JAVASLATÁT. MEGALAKULT A FIDESZ BEVÁNDORLÁSELLENES KABINETJE, NÉMETH SZILÁRD ALELNÖK FOGJA VEZETNI. NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER: MAGYARORSZÁG KIEMELTEN FONTOS MEZÕGAZDASÁGI PARTNERE OROSZORSZÁG. TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: NEM AKARUNK OLYANNÁ VÁLNI, MINT NYUGAT-EURÓPA DIE WELT. AZ MSZP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KORMÁNYTAGOK EGÉSZSÉGÜGYI VIP-ELLÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. SZÉTVÁLHAT A MAGÁN- ÉS AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGY, MELYRÕL A JAVASLATOKAT IS KIDOLGOZTÁK MONDTA KÁSLER MIKLÓS - MAGYAR IDÕK. 100 EZER FORINTRA NÕ AZ ÁPOLÁSRA SZORULÓ GYERMEKEK UTÁN JÁRÓ HAVI ÁPOLÁSI DÍJ ÖSSZEGE 2019-TÕL. A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE FOLYTATJA AZ EGYEZTETÉSEKET A KORMÁNNYAL AZ ÁPOLÁSI DÍJ ÜGYÉBEN. KOVÁCS ÁGNES MEOSZ-ELNÖK: NEM RÉSZMEGOLDÁSOKRA, HANEM HOSSZÚ TÁVÚ ÉRDEMI VÁLTOZÁSOKRA VAN SZÜKSÉG. SZAKSZERVEZETEK EGYÜTTMÛKÖDÉSI FÓRUMA: 2019-TÕL A MINIMÁLBÉRT BRUTTÓ 190 EZER, A GARANTÁLT BÉRMINIMUMOT 247 EZER FORINTRA KELL EMELNI. EU-S IRÁNYELV ÍRJA ELÕ PÉNTEKTÕL MINDEN AZ EGYSÉGES ÜZEMANYAG-JELÖLÕ CÍMKÉK BEVEZETÉSÉT, DE MEGMARADNAK MEGSZOKOTT HELYI JELÖLÉSEK IS. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MEGDÖBBENTÕ MÉLYSÉGEKBE SÜLLYEDT AZ UKRÁN POLITIKA. AZ UKRÁN HADSEREG NÉGY KATONÁJA VESZTETTE ÉLETÉT ÉS HÁROM MEGSEBESÜLT A DONYEC-MEDENCÉBEN AZ ELMÚLT NAP SORÁN. GULYÁS GERGELY: A BRIT KORMÁNY A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSA ESETÉN IS GARANTÁLJA A MAGYAROK JOGAIT MONDTA LONDONBAN. V4-ÁLLAMFÕK: JÓ PROJEKT AZ EU, DE MÉG DOLGOZNI KELL A TÖKÉLETESÍTÉSÉN. OROSZORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS KOMOLY POTENCIÁLJÁT GYÛJTÖTTE ÖSSZE - JELENTETTE KI VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK A KREMLBEN. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK CSÖKKENTENIE KELL AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓT! ÚJABB NÉPSZAVAZÁST KELL TARTANI NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL MONDTA TONY BLAIR VOLT BRIT MINISZTERELNÖK. VOLKSWAGEN: TÖMEGES LEÉPÍTÉSSEL FENYEGET AZ ÚJ AUTÓK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRÕL KÖTÖTT UNIÓS MINISZTERI MEGÁLLAPODÁS. LEGKEVESEBB KÉT EMBER ÉLETÉT VESZTETTE AZ EGY NAPJA TOMBOLÓ VIHAROKBAN DÉL-FRANCIAORSZÁGBAN. LETARTÓZTATTAK EGY AMERIKAI FÉRFIT, AKI WASHINGTONBAN FEL AKARTA ROBBANTANI MAGÁT A NOVEMBERI IDÕKÖZI VÁLASZTÁS NAPJÁN. EJTETTE AZ EGYIK VÁDPONTOT HARVEY WEINSTEIN ÜGYÉBEN A MANHATTANI KÖRZETI ÜGYÉSZ. HÚSZ ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KÉT AFGÁN KATONAI TISZTSÉGVISELÕT, MERT ÁLLAMTITKOT ADTAK ÁT PAKISZTÁNNAK. EGYELÕRE NÉMETORSZÁGBAN MARAD A MEGERÕSZAKOLT ÉS MEGGYILKOLT BOLGÁR ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN ELFOGOTT BOLGÁR FÉRFI. MINTEGY FÉLMILLIÓ DIÁK TÜNTETETT KOLUMBIA-SZERTE, HOGY KÖVETELJÉK AZ ÁLLAMI EGYETEMEK FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSÉT. ÓRÁNKÉNTI 250-280 KILOMÉTERES SZÉLLÖKÉSEKKEL ÉS ÖZÖNVÍZSZERÛ ESÕZÉSEKKEL ÉRTE EL A PARTOT FLORIDÁBAN A MICHAEL HURRIKÁN. ÚJABB FÖLDRENGÉS VOLT INDONÉZIÁBAN, A 6-OS ERÕSSÉGÛ FÖLDMOZGÁS JÁVA ÉS BALI SZIGETEIT SÚJTOTTA, HÁRMAN MEGHALTAK. KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE A NEMZETKÖZI ÛRÁLLOMÁSRA ELINDÍTOTT SZOJUZ MSZ-10 OROSZ ÛRHAJÓ. EGY PÉCSI LAKÁSBÓL TÖBB MINT 5 KG MARIHUÁNÁT FOGLALTAK LE A RENDÕRÖK, KÉT FÉRFI ELLEN ELJÁRÁS INDULT. HÁROM AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M7-ES AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ, BUDAÖRSNÉL. 25 ÉV FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTE A MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK AZT A HÁZASPÁRT ÉS LÁNYUKAT, AKIK MEGÖLTÉK A LÁNY TITOKBAN SZÜLT CSECSEMÕJÉT. MEGHALT EGY KISFIÚ, AKIT GÉPKOCSI ÜTÖTT EL A SOMOGY MEGYEI KISBERÉNYBEN. ÉLETÉT VESZTETTE EGY IDÕS ASSZONY, AKIT EGY TOLATÓ FURGON ÜTÖTT EL A ZALA MEGYEI SORMÁSON. MEGSÉRÜLT EGY GÁZVEZETÉK ÉRDEN, A BALESET KÖZELÉBEN LÉVÕ ISKOLA MINTEGY 200 DIÁKJÁT KÍSÉRTEK BIZTONSÁGOS HELYRE.