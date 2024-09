Rossi: ez az alap, amit a bosnyákok ellen láttunk

"Valószínűleg marad a vetésforgó, mert mindketten megérdemlik, hogy játszanak" - jelentette ki Rossi, aki Nagy Zsoltot is külön megemlítette, mint aki sok munkával elérte, hogy posztriválisa legyen az Angliában futballozó Kerkez Milosnak. Megjegyezte, a Bournemouth futballistájának bizonyos területeken még fejlődnie kell, amiről beszélt is vele.

Rossi arról is beszélt, hogy az ötgólos németországi kudarc után a kezdőcsapatba most bekerült öt futballistával elégedett volt. Külön kitért a kapus posztra, mivel elmondása szerint előre eldöntötték, hogy Gulácsi Péter véd Düsseldorfban, itthon pedig Dibusz Dénes.

