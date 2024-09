Rossi 60 éves lett

„Négyen érkeztünk azon a nyáron a Sampdoriához – idézi Ch. Gáll András újságíró a kapitány életrajzi könyvében Marco Rossi szavait. – Gullit, David Platt, Alberigo Evani és én. Nem is kell bizonygatnom, hogy valamennyien jobb futballisták voltak nálam, utólag visszagondolva nem is értem, hogyan voltam képes futballozni azon a szinten. A Sampdoriánál volt klubtársam Roberto Mancini, a korábbi olasz szövetségi kapitány is, akihez a mai napig barátság fűz. Mindenesetre két év alatt 25 bajnokin szóhoz jutottam abban a nagyszerű csapatban, amelynek Sven-Göran Eriksson volt az edzője.”

A Torino korosztályos csapataiban nevelkedett hátvédtehetség, Marco Rossi az 1983–1984-es idényben, az 1984. március 18-i Torino–Ascoli (0–0) mérkőzésen mutatkozott be a Serie A-ban. A következő évben, 20 évesen a harmadosztályú nápolyi csapat, a Campania játékosa lett, majd a Puteolana, a Catanzaro és a Brescia érintésével 1993-ban a Sampdoriához szerződött. Később szerepelt a mexikói Américában, a német Eintracht Frankfurtban és Olaszországba visszatérve a Piacenzában, az Ospitalettóban és a Salóban is, ám egyértelműen a genovai két évre emlékszik vissza pályafutása csúcsaként.

A nemzeti csapatot 2018 óta irányító, a 2021-es és a 2024-es Eb-re is kijuttató, általános tisztelettel és kitüntetett figyelemmel övezett edző az elmúlt években folyamatosan témát jelentett a médiában, szakmai tevékenysége, kapitányi működésének fordulatai és mindennapjainak publikus eseményei a nyilvánosság szeme előtt zajlottak. Amit aktív magyarországi évei során meg lehetett tudni róla, szinte biztosan megtudtuk, éppen ezért a kerek születésnap alkalmából most életének talán kevéssé ismert szakaszai, a druentói gyermekkorhoz, a felnőtt futballpályafutáshoz és a pozzuoli családi fészekhez kötődő emlékek adják a Nemzeti Sport írása témáját.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Legfrissebb híreink Egyedülálló művészeti élményt hozott idén is az MVM ZENERGIA gálakoncert Az MVM kilencedik alkalommal hívta életre az MVM ZENERGIA összművészeti koncertjét, ahol a klasszikus és könnyűzene mellett helyet kapott a vizuális élmény, valamint az irodalom: 2024. augusztus 31-én 18:30-tól Balázs János, a Follow The Flow, Kovács Kati, Sebestyén Márta, Gubik Petra, Lackfi János, Baráti Kristóf és Fenyő László egyedülálló produkcióit élvezhették a nézők a Müpa koncertterméből vagy otthonuk kényelméből. A jótékonysági gálakoncert színpadán debütált Magyarországon egy Steinway Spirio önjátszó zongora is. Vádat emeltek a csomagtartóban holtan talált kisfiú ügyében A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a nevelőszülővel szemben, aki a mulasztása miatt megfulladt gyermek holttestével napokon keresztül autózott - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség hétfőn az MTI-vel.