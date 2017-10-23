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Ronaldo lett a legjobb

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2017. október 23., hétfő 23:33

Cristiano Ronaldo lett az év játékosa a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szavazásán.

A Real Madriddal bajnokságot és BL-t is nyerő portugál klasszis Messit és Neymart előzte meg a versenyben. Az év edzője Zidane lett, az év legszebb góljáért járó Puskás-díjat Olivier Giroud, az Arsenal csatára kapta.

Cristiano Ronaldo

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