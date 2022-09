Románia legyőzésével csoportharmadik a női válogatott

Megosztás itt:

Bíró Attila szövetségi kapitány olimpiai bronz- és világbajnoki ezüstérmes együttese két-két kudarc és siker után úgy múlta felül a szerényebb képességű, pont nélkül záró riválist, hogy gólt sem kapott. A női tornán szereplő 12 csapatot két hatos csoportba osztották, melyekből az első négy-négy jut a negyeddöntőbe. A magyarok hétfőn, a nyolc között az olimpiai ezüstérmes és címvédő spanyolokkal találkoznak. Eredmény: nők, csoportkör, A csoport, 5. (utolsó) forduló: Magyarország-Románia 22-0 (7-0, 4-0, 6-0, 5-0) ---------------------------------------------- magyar gólszerzők: Gurisatti 5, Szilágyi, Parkes, Horváth 3-3, Máté, Faragó, Leimeter 2-2, Vályi, Mahieu 1-1 Bíró Attila szövetségi kapitány ezúttal pihenőt adott a csapatkapitány Garda Krisztinának, viszont visszatért a 13 fős meccskeretbe a négy napja arcsérülést szenvedett Szilágyi Dorottya. Dömsödi Dalma maradt még ki.

A magyarok már az első támadásból vezetést szereztek, egy emberelőnyös bejátszást a koronavírus-fertőzése után még nem százszázalékos Parkes váltott gólra. A második találatot a visszatérő Szilágyi lőtte, ehhez viszont kellett a román kapus hathatós segítsége is. Az első pillanattól nem volt kérdés, hogy nincs azonos súlycsoportban a két gárda, de ezt követően sorra születtek a könnyebbnél könnyebb gólok, mert a román csapat háromszor még a félpályáig sem jutott el, a labdavesztéseket pedig kíméletlenül használták ki a magyarok, akik így 7-0-ra vezettek az első nyolc percet követően. A magyar szakvezető szinte sorcserét hajtott végre a második felvonásra, csak a kapus Magyari és az előző meccset kihagyó Szilágyi maradt a vízben. A magyar góltermelés kis szünetet követően folytatódott, mert Garda hiányában a csapatkapitányi szerepet betöltő Leimeter büntetőt hibázott, de aztán Szilágyi ejtése már a kapuba pottyant. A románok azt a kétes bravúrt is végrehajtották, hogy már középkezdésből eladták a labdát, így Leimeter is feliratkozott a góllövők közé. A rivális első kaput eltaláló lövésére a 14. percig kellett várni, ám akkor emberhátrányban Magyari állta útját a labdának.

A nagyszünetre 11 gólosra hízott a magyar előny. A fordulást követően egyetlen kérdés maradt: kap-e gólt a magyar válogatott, melynek kapujában Magyarit Kiss váltotta. Támadásban továbbra is potyogtak a gólok, az első triplázó a torna góllövőlistáján a játéknap előtt második helyen álló Gurisatti volt, de a nyáron a Ferencvároshoz szerződött játékos meg sem állt ötig. Hátul Kissnek végül egyetlen dolga volt, de román emberelőnyben két kézzel húzta le a rivális lövését. Az utolsó nyolc percben is folytatódott az egyoldalú küzdelem, a huszadik magyar gól például úgy született, hogy egy pontatlan hazaadásra Parkes csapott le.

A vége 22-0 lett, mert Kiss még egy védést bemutatva megőrizte a kapuját a góltól. "Örülök, hogy nem kaptunk gólt. Minden ellenfelünknek megadjuk azt a tiszteletet, hogy teljes erőbedobással küzdünk. A meccs előtt tartottunk egy testébresztő úszást reggel 6-kor a tengerben, utána pedig egy komplett edzést" - mondta Bíró Attila, aki az MTI érdeklődésére elárulta, Szilágyi azért játszott, hogy sérülése után legyőzze kisebb-nagyobb félelmeit, ennek eleget tett, gólokat is lőtt, így ő és az egyre inkább formába lendülő Parkes is hasznos tagja lesz a csapatnak a hétfői fontos összecsapáson. Szilágyi arról beszélt, nagyon várta, hogy ismét medencébe ugorhasson, a szája alatt lévő sérülése pedig legfeljebb az evésben zavarja. A meccsel kapcsolatban megjegyezte, kisebb cél volt, hogy ne kapjanak gólt.

Később: Görögország-Horvátország 17.30 Németország-Hollandia 20.30 B csoport: Szlovákia-Spanyolország 11.30 Szerbia-Izrael 13.00 Olaszország-Franciaország 19.00

Fotó: Mirkó István

MTI