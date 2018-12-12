2018. december 12.,
szerda, Gabriella napja

A Hír TV sporthírei

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Hosszú Katinka 200 pillangón is aranyérmes

A háromszoros olimpiai bajnok 100 méter háton pedig ezüstérmet nyert.

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Kikerült a Fradi keretéből Böde Dániel

A 32 éves válogatott labdarúgót egy hétig eltiltotta az edzések látogatásától Szergej Rebrov vezetőedző.

Hosszú Katinka

Megvédte világbajnoki címét Hosszú Katinka

Nagy fölénnyel nyerte legerősebb versenyszámát, a 400 méter vegyes úszást Hangcsouban.

Nagy László a Magyarország–Dánia mérkőzésen 2017. január 22-én

Nagy László is tagja a bő keretnek

A Veszprém jobbátlövője is tagja a januári vb-re készülő válogatott kihirdetett bő keretének.

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Erőszakba torkolt a River Plate drukkereinek ünneplése

A szurkolók megdobálták az egyenruhásokat, amire azok könnygázzal válaszoltak.

Kézi Eb: szoros magyar győzelem a németek ellen

Kézi Eb: szoros magyar győzelem a németek ellen

Nagy küzdelembe, egy góllal volt jobb a magyar csapat.

Jászapáti Ptera

Gyorskorcsolya: Jászapáti Petra történelmi aranyérmet szerzett

A sportág első magyar női vk-elsőségét szerezte.

NB I.: Győzött a Fradi, az Újpest legyőzte a Vidit

NB I.: Győzött a Fradi, az Újpest legyőzte a Vidit

A Fradi győzelmével bebiztosította őszi elsőségét.