Rengeteg 20 kiló körüli pontyfogásáról érkezik hír

Évek óta folyamatosan nő a balatoni horgászok száma. Van hal a tóban, és most már az is látszik, hogy nagyméretű pontyokat is lehet fogni. A Balaton horgász célú fejlesztése a balatoni halgazdálkodási vállalat feladata, az eredményekről a Siófokon tartott horgászkonferencián számoltak be.