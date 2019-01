Rekordszámú futó állt rajthoz a Zúzmara Fesztiválon

Több ezre álltak rajthoz a Kata a Zúzmara Futófesztiválon. A versenyzők amatőrök, volt azonban, aki komolyan vette és napi 15 kilométer futással készült erre a versenyre.

„Én két éve futok, és ma jött az az elvetemült ötlet, hogy mind a három versenyszámban indultam, ez lesz a 10 kilométer” – mondta Tóth Barnabás.

A versenyzők három táv közül választhattak: 5, 10 kilométer és félmaraton. Utóbbi Magyarország hatodik legnagyobb félmaraton távja. A pályát a Hungexpo területén és a közvetlen környékén jelölték ki.

„Tudunk futni 35 fokos kánikulában is és tudunk futni mínusz tíz fokban is. Csak az a nagyon fontos, hogy nem ma kell egyéni csúcsot futni, amikor picit kanyar van, ott a jég, ott a locspocs, a víz, akkor lassabban egy kicsit. Nincs jelentősége, csak a teljesítésnek, a célba érkezésnek. Majd a Vivicitta-n, áprilisban, ott lehet döngetni, és futhat a húsz éves is, meg a hatvan éves is egyéni csúcsot” – mondta Kocsis Árpád, Zúzmara Félmaraton és Futófesztivál versenyigazgatója.

Kocsis Árpád szerint olyan erős a magyar amatőr futó mozgalom, hogy januárban is tömegeket lehet vele megmozgatni. Az idén immár negyedik alkalommal megrendezett Zúzmara Futófesztiválon például már létszámlimiteket kellett meghatározni, összesen azonban így is 5600-an álltak rajthoz.