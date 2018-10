Regionális fociliga indítását javasolta a Mol-vezér

2018. OKTÓBER 10., SZERDA TARLÓS ISTVÁN BEJELENTETTE INDULÁSÁT A 2019. ÕSZI FÕPOLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSON. DK: TARLÓS ISTVÁN ÚGY VÁLLALTA AZ ÚJRAINDULÁST A FÕPOLGÁRMESTERI POSZTÉRT, HOGY ELÕRE LEMONDOTT MINDEN FÕVÁROSI JOGKÖRRÕL. A NÉZÕPONT INTÉZET FELMÉRÉSE SZERINT A BUDAPESTIEK 45%-A SZAVAZNA A JELENLEGI FÕPOLGÁRMESTERRE. EGY ÉV MÚLVA KEZDÕDHET EL A LÁNCHÍD ÉS A VÁRALAGÚT FELÚJÍTÁSA. VÁLLALNÁ AZ ELLENZÉKI FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTSÉGET MOLNÁR CSABA, AZ MSZP FÕVÁROSI KÉPVISELÕJE. AZ MSZP NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZ A KORMÁNYTAGOK EGÉSZSÉGÜGYI VIP-ELLÁTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉRÕL. FIDESZ: A SZOCIALISTÁK KORMÁNYZÁSUK ALATT A MOSTANI DUPLÁJÁT KÖLTÖTTÉK AZ ÁLLAMI VEZETÕK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRA. ISMÉT BERENDELTÉK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUMBA UKRAJNA BUDAPESTI NAGYKÖVETÉT. 2320 ÖNKORMÁNYZAT NYERT A TÜZELÕANYAG-PÁLYÁZATON, A HELYHATÓSÁGOKNAK FEBRUÁR 15-IG KELL KISZÁLLÍTANIUK A TÜZELÕANYAGOT A RÁSZORULÓKNAK. ÚJRA MÓDOSÍTJA A POGGYÁSZOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATOT A WIZZ AIR NOVEMBER 1-JÉTÕL. NYOLCEZER FÕVEL, TÖBB MINT 37 EZERRE EMELNÉK A MAGYAR HONVÉDSÉG ÁLLOMÁNYÁNAK LÉTSZÁMÁT. EMMI: TÖBB MINT 28 EZER JELENTKEZÉS ÉRKEZETT A STIPENDIUM HUNGARICUM ÖSZTÖNDÍJPROGRAM ÁLTAL MEGHIRDETETT 5318 ÖSZTÖNDÍJRA. MEGKEZDTE MÛKÖDÉSÉT A SZENT FERENC KÓRHÁZBAN A CUKORBETEGSÉG SZÖVÕDMÉNYEKÉNT, IDEGKÁROSODÁS FELISMERÉSÉT ÉS KEZELÉSÉT SEGÍTÕ NEUROPATHIA CENTRUM MTI. HM: RIASZTOTTÁK A MAGYAR HONVÉDSÉG GRIPPENJEIT, MERT NEM JELENTKEZETT BE A LÉGIFORGALMI IRÁNYÍTÁSNÁL AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBÓL CIPRUSRA TARTÓ UTASSZÁLLÍTÓ REPÜLÕ. TÖBB MINT EGYMILLIÓ MENEDÉKKÉRELEM VÁR MÉG ELBÍRÁLÁSRA KÖZÖLTE AZ EURÓPAI MENEKÜLTÜGYI TÁMOGATÁSI HIVATAL IDEIGLENES IGAZGATÓJA. EURÓPAI HUMANITÁRIUS VÍZUM BEVEZETÉSÉT KEZDEMÉNYEZI AZ EP ILLETÉKES BIZOTTSÁGA MTI. UNIÓS BIZOTTSÁG: AZ EU 22 VÁROSNAK, KÖZTÜK BUDAPESTNEK IS TÁMOGATJA AZ INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEIT. MERKEL: NÉMETORSZÁG TÁMOGATJA AZ ÚJ AUTÓK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSÉRÕL KÖTÖTT EU-S MEGÁLLAPODÁST. FRANCIA BELÜGYMINISZTÉRIUM: A BREXIT KÖZELEDTÉVEL EGYRE TÖBB FRANCIAORSZÁGBAN ÉLÕ BRIT FOLYAMODIK FRANCIA ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT. ENSZ: TÖBB MINT NYOLCEZER CIVIL HALT VAGY SEBESÜLT MEG AFGANISZTÁNBAN AZ IDÉN. HÚSZ ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK KÉT AFGÁN KATONAI TISZTSÉGVISELÕT, MERT ÁLLAMTITKOT ADTAK ÁT PAKISZTÁNNAK MTI. HÁROM MIANMARI ÚJSÁGÍRÓ KERÜLT BÖRTÖNBE, MERT BÍRÁLTÁK A DÉLKELET-ÁZSIAI ORSZÁGOT VEZETÕ AUNG SZAN SZÚ KJÍ EGYIK PÁRTFOGOLTJÁT. EGYELÕRE NÉMETORSZÁGBAN MARAD A MEGERÕSZAKOLT ÉS MEGGYILKOLT BOLGÁR ÚJSÁGÍRÓNÕ ÜGYÉBEN ELFOGOTT BOLGÁR FÉRFI MTI. AZ OROSZOK ÉS AZ UKRÁNOK MINTEGY FELE MÉG MINDIG JÓSZOMSZÉDI VISZONYT SZERETNE EGYMÁSSAL MTI. ELSÜLLYEDT EGY MIGRÁNSOKAT SZÁLLÍTÓ CSÓNAK AZ ÉGEI-TENGER TÖRÖK PARTJAINÁL, NÉGY EMBER MEGHALT, HARMINC ELTÛNT UTÁN KUTATNAK A HATÓSÁGOK. 19 EMBERT ÍTÉLTEK HALÁLRA BANGLADESBEN EGY 2004-BEN ELKÖVETETT DAKKAI MERÉNYLETSOROZAT MIATT. ELRENDELTE AZ ÖSSZES UKRAJNAI LÕSZERRAKTÁR VÉDELMÉNEK MEGERÕSÍTÉSÉT AZ UKRÁN VEZÉRKARI FÕNÖK. VIKTOR MUZSENKO KÖZÖLTE: SZÜNTELENÜL KÜZDENEK A LÁNGOKKAL, ICSNYA ÉS MÉG 30 TELEPÜLÉSRÕL EVAKUÁLTÁK A LAKOSOKAT 16 KM-ES KÖRZETBEN. ÁROKBA ZUHANT EGY BUSZ KENYA NYUGATI RÉSZÉN, A BALESETBEN ÖTVEN EMBER MEGHALT. BANGLADESBEN HALÁLBÜNTETÉSSEL SÚJTANÁK A KÁBÍTÓSZER BÛNCSELEKMÉNYEK ELKÖVETÕIT MTI. NYOLC FORINTTAL DRÁGULT A GÁZOLAJ, A BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZOTT. ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI AGYONVERTE SAJÁT KUTYÁJÁT, ÁLLATKÍNZÁS MIATT ELJÁRÁST INDÍTOTT ELLENE A MEZÕTÚRI RENDÕRKAPITÁNYSÁG POLICE.HU. ÕRIZETBE VETTEK EGY ELEKI FÉRFIT BÉKÉS MEGYÉBEN, MERT BÁNTALMAZTA ISMERÕSÉT, BARÁTNÕJÉT ÉS MEGFENYEGETETT EGY SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZÕT IS POLICE.HU. ÖT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTE A PÉCSI JÁRÁSBÍRÓSÁG AZT A NAGYKÁTAI FÉRFIT, AKI TAVALY SZALMABÁLÁK FELGYÚJTÁSÁVAL 50 MILLIÓ FORINTOS KÁRT OKOZOTT.