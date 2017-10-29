2017. október 29.,
vasárnap, Nárcisz napja

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Rasszista beszólás miatt szétverte az ajtó a Videoton légiósa

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2017. október 29., vasárnap 18:46, frissítve: vasárnap 18:46

Rasszista beszólás után szétvert öltöző – ez volt a tegnapi Újpest-Videoton mérkőzés mérlege a 2-2-es végeredmény mellett.

A fehérvári csapat közleménye szerint a lila-fehérek horvát játékosa, Bojan Sankovic a Videoton játékosának, Ezekiel Hentynek bőrszínére tett megjegyzést. A nigériai támadó ezután dühében berúgta a vendégöltöző ajtaját. Az Újpest közleményben tagadta a vádakat, szerintük Henty magától tombolt, és Sankovic csak agresszív viselkedéséért szólt rá.

NB IrasszizmusHírTV

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